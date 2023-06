Chci, aby Jiskra Domažlice dávala hodně gólů a byla odrazovým můstkem pro hráče, říká kouč Horváth

Fotbalisté Domažlic ovládli v uplynulé sezoně svou skupinu České fotbalové ligy. Do druhé nejvyšší soutěže ale přes baráž s Viktorií Žižkov neprošli. Na postu trenéra skončil Pavel Vaigl, který nově povede doubravecké Senco v divizi. U kormidla chodského celku jej teď vystřídal Pavel Horváth. Ten přebírá Jiskru znovu po osmi letech. Domažlice 9:51 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Horváth | Zdroj: Profimedia

„Když jsem kdysi z Domažlic odcházel, tak jsem měl slzy v očích, protože jsem se tady cítil skvěle. Většina kádru tady pořád je, samozřejmě jsou tu i nové tváře, ale vesměs kluky znám, takže nejdu úplně poznávat mužstvo. Myslím si, že i kluky, kteří sem dorazí, budu znát osobně, což je pro mě velká výhoda,“ myslí si staronový kouč Domažlic Pavel Horváth.

Ten skončil po uplynulé sezoně spolu s hlavním trenérem Michalem Bílkem na lavičce plzeňské Viktorie. A i proto, že se u Jiskry rozhodl po šesti letech nepokračovat Pavel Vaigl, oslovil prezident klubu Jaroslav Ticháček právě Horvátha.

„Chceme navázat na předchozího trenéra Vaigla a prezentovat se útočným fotbalem, který se bude líbit lidem. Takovou filozofii má i Pavel Horváth, dřív jako hráč a teď snad i jako trenér,“ věří prezident Jiskry Domažlice Jaroslav Ticháček.

Také Pavel Horváth by rád praktikoval ofenzivní fotbal. „Chtěl bych, aby mužstvo Jiskry dávalo hodně gólů, a hlavně aby to pro hodně hráčů byl odrazový můstek k posunu do další kariéry,“ říká Horváth.

V minulé sezoně chodský celek ovládl A skupinu České fotbalové ligy, v baráži u postup do druhé nejvyšší soutěže už ale neuspěl proti Žižkovu. Ambicí pro nový ročník je tak znovu zabojovat o Fortuna národní ligu. „Tahle výzva se musí přijmout. Na tribuně tady visí transparent ‚Jiskra na to má‘,“ upozorňuje Horváth.

Nová práce s poloprofesionály

K naplnění vize, kterou je postup do druhé nejvyšší soutěže, je potřeba připravit celý klub a posílit kádr A mužstva. Vedení Jiskry se snaží přivést až pět nových hráčů.

„Jednání, která momentálně probíhají, jsou pozitivní. Také doufám v to, že budeme cítit ještě větší podporu fanoušků, než tomu bylo do teď. Zkusíme to podpořit na hřišti. Slibuji, že pro to udělám všechno. Samozřejmě je to fotbal, stát se může cokoliv, ale porveme se o to,“ slibuje nový kouč Domažlic.

Horváth se musí připravit na to, že po konci ve Viktorii Plzeň nepovede tým plný profesionálů, ale naopak hráče, kteří kromě fotbalu chodí také do jiného zaměstnání.

„Bude to zase jiný pohled na fotbal. Musím změnit trochu myšlení a přípravu na zápasy, protože budu muset přemýšlet, co jednotlivý hráč individuálně absolvoval, ale po hráčích budu chtít stoprocentní přístup. Samozřejmě pokud bude někdo unavený z práce, tak jsem normální kluk a jsem schopný se s kýmkoliv domluvit,“ ujišťuje Horváth.

Jiskra Domažlice v létě možná přijde o svého nejlepšího střelce minulé sezony Jana Zajíčka, o něhož se zajímají jiné kluby. Po zranění a operaci by snad naopak mohl v kariéře pokračovat veterán David Limberský. „David začíná běhat, ale necítí se úplně optimálně. Horizont, kdy by se mohl vrátit na trávník, asi nikdo z nás neodhadne, ale samozřejmě má chuť se vrátit a v hlavě má myšlenku, že nám chce pomoc na hřišti,“ dodává Horváth.