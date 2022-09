Mourinho vystoupil ve videoklipu rappera Stormzyho, zazněla i známá hláška fotbalového kouče

Fotbalový trenér José Mourinho se se svou takřka zlidovělou hláškou, kterou odmítl komentář k výkonu rozhodčího, dostal do skladby britského rappera Stormzyho. Současný kouč AS Řím si dokonce ve videu doprovázejícím píseň „Mel Made Me Do It“ střihnul malou roli.

