Projekt videorozhodčího není ohrožen, garantuje Jozef Chovanec. Odchod Hrubeše ze zasedání nechápe

Ačkoli novou komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR pod vedením Jozefa Chovance od začátku provázejí kontroverze a různé spekulace a dosud se nesešla v kompletním složení, podle jejího šéfa neexistují žádné problémy, které by mohly ohrozit její fungování a také koncentraci sudích při startu první a druhé ligy. Praha 12:17 17. července 2018

V ohrožení není ani projekt videorozhodčího, i když jeho garant Roman Hrubeš z prvního zasedání komise předčasně odešel a od té doby není s Chovancem v kontaktu.

„Já jeho odchod moc nepochopil. Jeho první dotaz byl, kdo bude dělat zapisovatele, a druhý, proč na jednání není pan (Petr) Mlsna, který v tu dobu ještě nebyl kooptován do komise a navíc byl na dovolené. Dostal odpověď na tyto dvě otázky, pak se zvedl a odešel. Od té doby jsem ho neviděl. Je na dovolené a čekám, až se ozve,“ řekl Chovanec na dnešním setkání s novináři.

„Projekt videorozhodčího to v žádném případě neohrozí. To jsem sám garantoval, když jsem přijal tuto funkci. Chtějí to všechny kluby. Já sám považuji video za jednu z pozitivních myšlenek, které v poslední době zasáhly český fotbal, a věřím, že se nám to bude dařit dále rozvíjet. Je to samozřejmě především otázka financí, ale věřím, že se bude dařit postupně zvyšovat počet zápasů,“ prohlásil bývalý fotbalista a trenér reprezentace.

Ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta již zaslal žádost Mezinárodní pravidlové komisi IFAB o udělení povolení na využití videa ve třech zápasech prvního ligového kola. Jde o duely mezi Duklou a Plzní, Spartou a Opavou a Olomoucí a Slavií, které bude vysílat O2 TV Sport, jejíž přenosový vůz se pro videorozhodčí využívá.

„Jsme v úzkém kontaktu s panem Bártou, který je od začátku u tohoto projektu. Neobávám se, že by došlo k nějakému problému,“ uvedl Chovanec.

Kolem nové komise se vyrojily spekulace i proto, že na první zasedání dorazili také dva členové výkonného výboru FAČR a bývalí sudí Dagmar Damková a Miroslav Liba, kteří nejsou členy komise rozhodčích. Damková je bývalou předsedkyní komise a také životní partnerkou místopředsedy FAČR Romana Berbra. Chovanec chce využít její informace z UEFA a FIFA, kde je Damková v komisích sudích.

„Chci se obklopit odborníky. Paní Damková nám může přinášet informace z FIFA a UEFA hned za čerstva a nemusíme čekat, až k nám se zpožděním přijdou materiály. Proto k nám bude docházet podle naší potřeby. Pan Liba zase školí rozhodčí na nižších úrovních, proto se občas bude účastnit jednání komise. Navíc si myslím, že bude dobře, když výkonný výbor FAČR bude mít přehled, jak komise pracuje,“ vysvětlil Chovanec.

Dobré klima a noví talenti

Věří, že spekulace nenaruší koncentraci sudích na start ligových soutěží. „Chci mít mezi sudími dobré klima. Budu se k nim snažit být maximálně otevřený a informace, které pro ně budou důležité, dostanou přímo od nás. Chci, aby cítili podporu. Samozřejmě musí být pod tlakem a necítit, že mají své jisté, ale chceme jim dát prostor i na vlastní vyjádření,“ řekl Chovanec s tím, že rozhodčím nebude bránit komentovat vlastní výkony hned po zápasech, pokud sami budou chtít.

Za cíl má také hledání nových talentů a rozšíření základny i větší zapojení sudích do mezinárodní scény včetně vrcholných akcí. „Úroveň českých rozhodčích byla vždy dobrá, vídali jsme je i na vrcholných akcích a na tom bychom chtěli zapracovat, abychom je mohli vidět i na evropské scéně včetně skupinové fáze Ligy mistrů,“ řekl Chovanec.

„Musíme vychovat nové rozhodčí. Všichni vidí jen ligu, ale nikdo nevnímá, jestli máme sudí i v nižších ligách. Já se budu snažit být v maximálním kontaktu s komisemi v Čechách a na Moravě, abych měl ucelené informace. My jsme jako komise především servis pro rozhodčí a musíme jim vytvářet maximální podmínky pro to, aby mohli ukázat, že na to mají," dodal.