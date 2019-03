Juventus v Česku. Slavný klub bude v Líbeznicích pořádat akademii pro mladé fotbalisty

Fotbalový Juventus zavítá do Česka. Možná vás teď ale zklameme, slavný tým v čele s Cristanem Ronaldem to nebude. Radost by z této zprávy ovšem mohli mít ti mladší z nás. V akademii italského velkoklubu si totiž budou moct zatrénovat a nemusí daleko. Stačí, když se v létě dostaví do Líbeznic u Prahy. Praha 21:51 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo v dresu Juventusu. | Foto: Massimo Pinca | Zdroj: Reuters

Fotbalové akademie - často vedené bývalými hráči nebo i stále aktivními jako v případě brankáře Arsenalu Petra Čecha - nejsou v Česku novinkou. Ale kemp zahraničního velkoklubu, jakým je Juventus, ano. Děti, za které rodiče zaplatí, se budou na přelomu července a srpna připravovat pod trenéry a podle metod italského suveréna.

Následovat pak bude i výjezd do Turína, kde si malí fotbalisté zahrají s třemi místními soupeři, uvidí zápas A-týmu a potkají se i s některým ze slavných hráčů. Na kempu se ale už podílela i jiná klubová legenda, viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd.

„Určitě se dá říct, že nám Pavel pomohl. Věříme, že i to, že je vysoce postaveným funkcionářem klubu, nám může do budoucna pomoct. Máme přislíbeno, že když to bude v jeho silách, tak určitě bude chtít, aby v ČeskU fungoval Juventus co nejlépe,“ vysvětluje za organizátory projektu Tomáš Klečka.

Podobně jako Juventus pořádají akademie i další evropské velkokluby, tím hlavním důvodem není jen snaha získat nové talentované fotbalisty, ale jde spíš o marketing. Kluby přes akademie nebo třeba předsezonní série zápasů po světě nabídnou fanouškům kontakt s klubem přímo v jejich bydlišti. A právě silná fanouškovská základna tak například Juventusu pomohla s loňským přestupem Cristiana Ronalda.

„Pro některé můžou být ty zážitky na celý život a třeba právě proto se pak stanou fanouškem klubu. Je to vlastně takové nenásilné budování fanouškovské základny, která je potom schopná vytvořit finanční zázemí, které umožní klubům nakupovat takové hvězdy, jako byl v loňském roce Ronaldo. Jeho přestup se pak hned v několika týdnech zaplatil jen z prodeje replik s jeho jménem a sedmičkou na zádech,“ říká Tomáš Klečka s tím, že jednou z podmínek akademie je, aby každý z účastníků kempu alespoň na chvíli oblékl dres Juventusu, a přilnul tak k dresu italského šampiona.