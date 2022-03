Kadeřábek ukončil před klíčovým srazem reprezentační kariéru, trápí ho zdravotní problémy

Fotbalový obránce Pavel Kadeřábek ukončil reprezentační kariéru. Devětadvacetiletý hráč to oznámil v tiskové zprávě agentury Sport Invest. Za český národní tým odehrál 48 utkání. Už na podzimu roku 2021 ale několik zápasů vynechal kvůli opakujícím se zdravotním problémům, které ho nakonec dohnaly až ke čtvrtečnímu rozhodnutí. Trápil ho lýtkový sval i poraněný kotník. Česko přitom čeká za dva týdny klíčová fáze kvalifikace na mistrovství světa. Praha 17:53 10. 3. 2022 (Aktualizováno: 18:17 10. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kadeřábek v osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku | Foto: Pro Shots Photo Agency | Zdroj: Sipa USA/Reuters

„Chci udělat maximum pro to, abych fotbal na nejvyšší úrovni mohl hrát pokud možno co nejdéle. Poznal jsem, že všechno má svůj čas a tělo si řekne. Cítím, že by nebylo fér vybírat si selektivně reprezentační srazy dle mého aktuálního zdravotního rozpoložení,“ uvedl Kadeřábek v prohlášení.

V této sezoně už měl potíže se stehnem, lýtkem či kotníkem a zasáhl jen do 13 z 28 soutěžních zápasů Hoffenheimu.

„Tělo mi pravděpodobně vrací maximální zátěž a vytížení z předchozích 10 let, kdy jsem prakticky nechyběl v žádném utkání Sparty, Hoffenheimu či právě reprezentace. Chci udělat maximum pro to, abych fotbal na nejvyšší úrovni mohl hrát pokud možno co nejdéle. Poznal jsem, že všechno má svůj čas a tělo si řekne,“ dodal.

Ještě před rokem sehrál důležitou roli na mistrovství Evropy, když při osmifinálovém vítězství 2:0 nad Nizozemskem skvěle zastoupil na opačné straně obrany vykartovaného Jana Bořila. Od té doby si červený dres neoblékl.

O účast na další velké akci, mistrovství světa v Kataru, bude Česko usilovat v kvalifikační baráži. Jako první stojí v cestě Švédsko, semifinálový zápas je na programu 24. března. V nejistotě navíc leží jméno dalšího pravého beka, hráč anglického West Hamu Vladimír Coufal totiž nedávno podstoupil operaci třísel.

Pavel Kadeřábek se rozhodl ze zdravotních důvodů ukončit svoji kariéru v @ceskarepre_cz. V dresu národního týmu si připsal 48 startů a 3 branky. pic.twitter.com/vhLHc9vu3j — SPORT INVEST (@SPORT_INVEST) March 10, 2022