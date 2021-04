‚Nepoklekneme před vámi.’ Kancléř Mynář zaslal UEFA dopis, stěžuje si v něm na trest pro Kúdelu

Hradní kancléř Vratislav Mynář zaslal Unii evropských fotbalových asociací (UEFA) dopis, ve kterém se zastával obránce pražské Slavie Ondřeje Kúdely. Disciplinární komise podle něj „odsoudila slušného člověka bez jediného důkazu”. Stoper dostal desetizápasový distanc za rasistickou urážku protihráče v zápase se skotskými Rangers. Mynář v dopise tvrdí, že kauza zajímá také prezidenta Miloše Zemana. Praha 13:39 15. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (Zprava) Tenistka Petra Kvitová, Alexandra Mynářová, Vratislav Mynář, Kateřina Zemanová a prezident Miloš Zeman na utkání Evropské ligy mezi Slavií Praha a Interem Milán. | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: CNC / Profimedia

Kancléř Mynář nejdříve v dopise, který je uveřejněný na oficiálních stránkách Hradu, popisuje svůj pohled na utkání, které se odehrálo zhruba před třemi týdny ve skotském Glasgow.

Pražský klub podle něj „drtil soupeře kvalitní a férovou hrou“, odpovědí ale byly dle kancléřových slov jen „fauly“ a zranění brankáře Ondřeje Koláře.

V závěru utkání pošeptal Kúdela s rukou na ústech záložníkovi Glenu Kamarovi něco do ucha.

Finský reprezentant posléze tvrdil, že mu řekl rasistickou urážku, konkrétně „you are a fucking monkey” nebo-li „jsi zas**** opice“. Kúdela to odmítá. Uvedl, že řekl „you are a fuc***g guy“ tedy „jsi zas**** chlap“.

Po konci utkání pořadatelé nepustili hráče českého celku do kabin a ti tak museli čekat několik desítek minut na hřišti. Poté došlo v útrobách stadionu Ibrox Stadium k potyčce mezi oběma hráči, při které Kamara udeřil Kúdelu pěstí do obličeje. Za to dostal od UEFA stopku na tři utkání.

‚Beprecedentní‘ potrestání

Za nadávku si pražský fotbalista odnesl trest na deset zápasů pořádaných pod hlavičkou UEFA. To je nejnižší trest, jaký mu disciplinární komise mohla udělit za prokázanou rasistickou urážku. Podle Mynáře šlo ale o „rasismus neprokázaný a domnělý“. Potrestání odchovance Slovácka je podle něj „bezprecedentní“, jelikož nikomu fyzicky neublížil.

Mynář také v dopise uvedl, že s celou událostí je seznámen i prezident Miloš Zeman. Doslova napsal: „Se situací je podrobně seznámen prezident republiky Miloš Zeman a považuje ji za významnou nejen z hlediska sportu, ale i z pohledu spravedlnosti a lidské důstojnosti. Vyjadřuje sounáležitost všem občanům České republiky, kteří tuto kauzu sledují a jejím průběhem jsou zklamáni.“

Jiří Ovčáček

@PREZIDENTmluvci Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ing. Vratislav Mynář odeslal ve čtvrtek dne 15. dubna 2021 dopis členům disciplinární komise UEFA: hrad.cz/cs/pro-media/t… 10 73

„Znemožňujete sportovci plnit si sen v Evropské lize. To vše jen proto, abyste naplnili zvrácená očekávání úzké skupiny aktivistů a klubu neschopného vítězit na hřišti, o to více však vykřikujícím prázdné a ublížené fráze o rasismu,“ pokračoval Mynář.

Kancléř také doplnil, že snaha UEFA o potlačení rasismu ve sportu může vést „k situaci, kdy bude osoba s jinou než černou barvou pleti diskriminována, utlačována a krácena na svých právech“.

Věrný fanoušek Mynář

Hradní kancléř Vratislav Mynář navštěvuje zápasy fotbalové Slavie pravidelně. Na tribuně se ve VIP lóži často objevuje po boku předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka.

Významná mezinárodní utkání sleduje společně s manželkou Alex, tenistkou Petrou Kvitovou, ale i samotným prezidentem Milošem Zemanem, jak tomu bylo například v roce 2019, kdy pražský velkoklub hrál v základní skupině Ligy mistrů s Interem Milán.

V rozhovoru pro tv.idnes.cz Mynář dokonce uvedl, že Slavii fandí od svých 17 let. Mynář byl také mezi VIP hosty přítomnými na únorovém duelu Slavie s anglickým Leicesterem (0:0). Předseda představenstva pražského celku Jaroslav Tvrdík se později za pozvání VIP hostů omluvil a označil ho v době přísných opatření proti šíření koronaviru v Česku za morální selhání.