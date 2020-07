Co bude s Kangou? Sparťanský fotbalista stále neprodloužil smlouvu, k rivalovi ale nepůjde

Fotbalové Spartě se v posledních týdnech daří. V ligové tabulce se díky vítězné sérii dostala na třetí místo, ve středu navíc přidala triumf v domácím poháru. Fanoušky slavného klubu ale trápí nejistá budoucnost některých opor. Po sezoně končí smlouva třeba klíčovému záložníkovi Guéloru Kangovi a jeho pokračování na Letné je nejisté. Praha 14:28 4. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Sparty Praga Guelor Kanga | Zdroj: Profimedia

„Pokud dá tenhle hráč všechno ve prospěch týmu a fotbalu, tak převyšuje parametry obyčejného hráče. Já bych takového fotbalistu chtěl, vždycky jsem měl radši problémové než jen hodné hráče,“ přiznal Radiožurnálu bývalý kouč Sparty Jiří Kotrba, že hráči typu Kangy mu svým způsobem imponují.

Afrického špílmachra na trávníku nepřehlédnete. O balón si říká neustále, zvládá měnit rytmus hry a nebojí se v těžkých situacích brát zodpovědnost na sebe. V ligových zápasech na sebe Kanga ale upozorňoval i jinak – třeba častými fauly, hádkami s rozhodčími nebo provokacemi směrem k fanouškům.

„Myslím si, že už se hodně zklidnil. Na začátku hrály velkou roli emoce, hodně ‚kecal‘, dostal spoustu zbytečných žlutých karet. Teď je zodpovědnější, brání, pomáhá týmu,“ chválí Kangovu jarní proměnu bývalý kapitán národního týmu Tomáš Ujfaluši.

Kontroverzní nebo ne, gabonský reprezentant je pro současnou Spartu hodně důležitý. Za dvě a půl sezony nastřílel v lize z pozice záložníka osmadvacet gólů a přidal devět asistencí.

„U něj se neustále řeší, že je to egoista a hraje na sebe, ale já podobného fotbalistu v české lize prostě nevidím. Takové hráče tady chci, a i všichni jeho spoluhráči říkají, že je na něj radost koukat i na tréninku. To je pro ně motivace,“ myslí si někdejší ligový útočník Luděk Zelenka.

Kanga do Sparty přišel v neslavné éře kouče Andrey Stramaccioniho podobně jako třeba Rumun Nicolae Stanciu. Ten se později oklikou dostal do kádru rivala ze Slavie a fanoušci na diskuzních fórech začali spekulovat, jestli by stejný osud nemohl potkat i Kangu.

„Tohle v našich myšlenkách vůbec nebylo. Žádný kontakt neproběhl,“ vyvrátil teorii o možném Kangově přesunu do Edenu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Produktivnímu fotbalistovi končí na Letné smlouva po konci sezony. Kde bude působit v té další, zůstává zatím nejasné.