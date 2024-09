Jednal jsem i se Stuttgartem. Když mi ale Hamburk přestavil historii a vizi, chtěl jsem tam, říká Karabec

S fotbalovou reprezentací do jednadvaceti let se připravuje na utkání evropské kvalifikace v Litvě a Dánsku ofenzivní záložník Adam Karabec, který v létě zamířil ze Sparty na hostování do druhé Bundesligy, konkrétně do Hamburku. „Od začátku sezony dostávám mnoho prostoru. To jsem popravdě nečekal,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Praha 22:22 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Karabec v dresu německého Hamburku | Foto: Bahho Kara/Kirchner-Media | Zdroj: Profimedia

Kádr reprezentace vypadá zajímavě složený. Souhlasíte?

Určitě. Trenér říkal, že dost kluků hraje pravidelně a daří se jim. Máme dost na výběr.

Měl byste být lídrem výběru trenéra Jana Suchopárka poté, co pravidelně hrajete druhou Bundesligu?

To nechám na trenérovi. Myslím, že se moje pozice příliš měnit nebude, ale to není otázka na mě.

Pořád patříte Spartě a jste považován za jeden z největších talentů, třeba po boku Adama Hložka, ale prostoru jste v posledních dvou sezonách tolik nedostal. Bylo to spíše tím, že jste příliš nezapadl do systému bývalého trenéra Briana Priskeho, neo byla na váš post velká konkurence?

Myslím, že je tam trochu od všeho. V Spartě je konkurence velká, ale to je v takovém týmu potřeba. A systém mi taky moc nenahrával, neměl jsem v něm určenou pozici a já se musel učit něco jiného, než celý život hraju. Věcí tam ale bylo za těch let více.

Dvojka z 2. Bundesligy pic.twitter.com/Akd8x8uWtW — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 4, 2024

Takže na pozici pravého záložníka, kterou hrajete v Hamburku, se cítíte nejlépe?

Já na pravém záložníkovi hraji pouze v případě, že bráníme, kde si plním obranné povinnosti. Jinak hrajeme na dva střední ofenzivní záložníky, takže jsem sice trochu napravo, ale můžeme se protáčet. Jsem tak více ve středu a to je pro mě lepší.

A s herním vytížením jste spokojený? Máte na kontě pět zápasů a pět startů od začátku.

Od začátku sezony dostávám mnoho prostoru. To jsem popravdě nečekal, protože adaptace nemusí být vždy jednoduchá. Trenér mi věří a od začátku mě stavěl k těžším zápasům. Hraju téměř celé zápasy a střídám až ke konci.

Jednání s účastníkem Ligy mistrů

Před vaším odchodem německými médii prolétla informace, že o vás má zájem také Stuttgart, který hraje nejvyšší soutěž. Je to pravda? Jen dodám, že i se aktuálním bundesligovým vicemistrem se utká Sparta v základní fázi Ligy mistrů.

Pravda to byla, tento přesun jsme řešili už rok zpět, a to byla jejich pozice jiná, nehráli tak vysoko. Tenkrát přijeli jejich zástupci do Prahy, ale se Spartou se nedohodli na ceně přestupu, ale to nevím úplně přesně. Přijeli i letos a to bylo téměř jisté, že budou hrát evropské poháry a navýšil se jim rozpočet. Navíc byla moje smlouva o rok kratší a já o rok starší, takže se to řešilo znova.

Ale ten přestup byl podmíněný odchodem jiného hráče ze Stuttgartu, a on tam pořád je. Takže bych byl náhradník a musel bych čekat, to jsem příliš nechtěl. Od Hamburku jsem cítil, že mě chtějí. Přijeli a věřil jsem ji, že bych pro ně byl důležitý. Když mi představili jejich projekt, historii a vizi klubu, tak jsem řekl, že chci jít tam. Já vlastně ani nevěděl, že je ten klub tak velký pojem.

Probíral jste německé angažmá s nějakými hráči, kteří tam již působili? To jsou Petr Jiráček, David Rozehnal nebo Tomáš Ujfaluši.

Jenom u Asgera Sorensena, stopera Sparty který druhou Bundesligu hrál, jsem se poptával, jak to v Německu funguje a podobné věci.

Trvalý přestup

V Německu jste jen na hostování, pořád patříte Spartě, ale v té smlouvě je opce na trvalý přestup. Máte touhu se na Letnou vrátit, nebo byste radši zůstal v Hamburku?

To je až za rok. Teď patřím sem, v sezoně máme jisté cíle a dolehla na mě velikost klubu a skvělá atmosféra. Chceme si splnit postup do Bundesligy, já se do toho klubu opravdu „zažral“ a půjdeme zápas od zápasu, takže je zbytečné přemýšlet nad věcmi, které budou za rok.

Jak se vám líbí Hamburk jako město? A jak jste spokojený s bydlením?

Věděl jsem jenom, že je to velké město. A nakonec je to tady opravdu nádherné. Trochu jsem se bál přechodu, protože jsem bydlel jenom v Praze a tam bylo téměř vše super. Ale zatím je vše bez problému.

A jak jste na tom s němčinou?

Začínám úplně od základů. Já na škole nikdy němčinu neměl, studoval jsem ruštinu. Klub mi poskytuje nějaké hodiny výuky. V klubu je 90 procent pokynů v němčině, takže základy už jsem pochytil. Když někdo nemluví pět minut v kuse, ale dokáže to vysvětlit v minutě, tak to dokážu pochopit, ale stále se učím.