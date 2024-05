‚Těžko říct, jestli je začátek venku výhodou.‘ Fotbalisté Karviné vstoupí do bojů o udržení na hřišti Vyškova

Ve čtvrtek mají výkop úvodní barážová utkání o první fotbalovou ligu. České Budějovice budou hostit Táborsko, Karviná sehraje duel proti Vyškovu v Drnovicích. Odvety jsou na programu v neděli. V aktuálním ročníku první ligy skončila Karviná před Českými Budějovicemi, a tak zakončí dvojzápas s Vyškovem doma. Drnovice 15:36 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karvinští Amar Memič, Rajmund Mikuš a Martin Regáli slaví gól do sítě Zlína | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: Profimedia

„Hrát druhý zápas doma by měla být výhoda, ale uvidíme po tom prvním. Už se nehraje na venkovní góly, takže je potřeba přivézt přijatelný výsledek,“ říká kapitán karvinských fotbalistů Lukáš Budínský.

Pravidlo venkovních gólů v Evropě neplatí už od roku 2021. Fungovalo například tak, že pokud první zápas skončil 2:2 a odveta 1:1, postoupil ten tým, který dal více gólů na hřišti soupeře. Jenže dnes už v případě nerozhodného skóre následuje prodloužení.

„Těžko říct, jestli je začínat venku výhodou. Do Vyškova jedem udělat dobrý výsledek a doma si to můžeme pohlídat. Chceme to zvládnout,“ dodává karvinský brankář Jiří Ciupa.

Končit dvojzápas doma tak může výhodné možná tak v tom, že hráči mohou případný úspěch slavit se svými fanoušky.

„Je těžké si vybírat, protože třeba minulý rok jsme baráž hráli první zápas venku. Je kvůli tomu složitější odhadnout celkový výsledek,“ říká trenér Vyškova Jan Kameník.

I po tomto vyjádření vyškovského trenéra není jasné, jestli týmy preferují začínat baráž doma nebo venku. Každopádně papírovým favoritem bude Karviná.

„Bude to těžké, nemají co ztratit. Musíme ukázat kvalitu, která by měla být na naší straně,“ burcuje Slezany bývalý hráč Bohemians a Mladé Boleslavi.

Pamatuju si je z druhé ligy. Když jsem chytal na jejich hřišti, tak jsme prohráli, ale to jsme měli úplně jiný tým a nyní máme obrovskou sílu. Věřím, že to zvládneme a zůstaneme v lize,“ navazuje na svého kapitána spoluhráč z brány Jiří Ciupa.

Barážový dvojzápas rozehraje Karviná s Vyškovem ve čtvrtek od 18.00 ve vyškovském azylu v Drnovicích. Odveta je na programu v neděli v Karviné.