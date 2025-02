Změní se fotbalové mistrovství světa kvůli klimatické krizi? Studie žádá větší ochranu hráčů i fanoušků

Bude fotbalové mistrovství světa v roce 2026 nuceno změnit svůj program kvůli klimatické krizi? Studie Queen's University v severoirském Belfastu doporučuje, aby se zápasy šampionátu plánovaly mimo odpolední hodiny. Výzkumníci svou studii zveřejnili kvůli ochraně hráčů a fanoušků před „potenciálně nebezpečným horkem“ během letních měsíců. New York 14:59 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lumen Field v Seattlu, jeden z pořádajících stadionů MS v roce 2026 | Foto: Kirby Lee | Zdroj: Profimedia

Turnaj, který premiérově hostí trojice zemí – USA, Kanada a Mexiko – se odehraje na přelomu června a července a studie uvádí, že 14 ze 16 hostitelských měst by mohlo mít problém s tzv. teplotou vlhkého teploměru, u které je teplotní hranice k náročné fyzické aktivitě přibližně na hodnotě 28 stupňů Celsia.

Tento proces je možné využít například při měření tlaku, kterému je člověk vystaven na přímém slunečním záření. Právě ve vystavení slunci tkví jádro studie – pokud teplota na psychrometru překročí 32 stupňů Celsia, doporučují výzkumníci přeložit tréninky a zápasy.

Psychrometr Je přístroj, podle kterého je možné zjistit tzv. wet-bulb temperature. To je teplota, kterou ukazuje takzvaný vlhký teploměr. Jedná se o přístroj, jehož teploměrné čidlo je obaleno tkaninou napuštěnou destilovanou vodou. Upravený teploměr v tomto případě neměří pouze teplotu okolního vzduchu, ale zároveň teplotu, při které dochází k odpařování vody.

Stejný postoj zaujímá i Mezinárodní hráčská organizace FIFPRO, která v prohlášení na svém webu upozorňuje na podobný problém. Zároveň doporučuje, že pokud by se teplota pohybovala poblíž rizikové hranice 28 stupňů Celsia, zápas by měl být přerušen a hráči se mohli osvěžit – a to ve 30. a 75. minutě utkání.

Podle aktuálních regulí mezinárodní organizace fotbalových federací FIFA jsou ochlazovací přestávky povinné, pokud teplota překročí 32 stupňů Celsia. Studie a hráčská organizace tedy navrhují snížit nutnou teplotu k potřebě zápas přerušit.

Studie ze severoirské univerzity se opírá o data, která výzkumníci získali analýzou meteorologických údajů za posledních 20 let. Zjistili tak, že „úroveň extrémních veder se na všech hostitelských stadionech výrazně sníží“ mimo odpolední hodiny.

„Naše analýza ukazuje, že vysoké teploty jsou velmi pravděpodobné a budou mít na hráče zásadní dopad. Odpoledne je vrcholem vyšších teplot, a to bez ohledu na to, jestli budou v létě 2026 naměřeny extrémní teploty,“ uvádí jeden z autorů studie, profesor Queen's University Donal Mullen.

„V zájmu ochrany hráčů i diváků musí pořadatelé přehodnotit načasování zápasů. Nejlepším řešením by bylo přeložit časy výkopů mimo nejteplejší hodiny. Z pořadatelských měst se jedná se především o Miami a Monterrey, ale také Philadelphii, Kansas City, Boston a New York,“ dodal Mullen.

Katarský šampionát

Otázka vysokých teplot byla jednou z mnoha hádanek pro pořadatele mistrovství světa v roce 2022 Kataru. V roce 2015, tedy osm let před prvním zápasem turnaje, bylo rozhodnuto, že se šampionát odehraje na přelomu listopadu a prosince – v roce 2022 se teploty v Kataru pohybovaly okolo 30 stupňů Celsia. O klimatických podmínkách tehdejšího mistrovství světa informoval server AP.

Hostitelé však hraniční teploty vyřešili mohutným pokrokem v infrastruktuře – o chladnější teploty postaral systém klimatizací. Ty v ochozech i na hřišti udržovaly teploty zhruba v rozmezí okolo 20 stupňů Celsia.

Chybějící klimatizace stadionů a rizikové klimatické podmínky pro profesionální sport na přelomu června a července na nadcházejícím šampionátu se aktuálně týká dříve zmíněných pořádajících měst – především amerického Miami a mexického Monterrey.

Mistrovství světa v roce 2026 se bude hrát poprvé v rozšířeném formátu pro 48 týmů. To je o 16 víc než v předchozích ročnících. Čeští fotbalisté musí o účast na šampionátu zabojovat v kvalifikaci, v pětičlenné skupině narazí na Černou Horu, Faerské ostrovy, Gibraltar a poraženého ze čtvrtfinále Ligy národů mezi Francií a Chorvatskem.

Česko v samostatné éře postoupilo na mistrovství světa jen v roce 2006. V československé historii postoupila reprezentace dvakrát do finále (1934 a 1962).