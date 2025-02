Poslední měsíce jsem pracoval jako nikdy v kariéře, přiznal po gólovém návratu nejlepší střelec Kliment

Rozdíl ve výkonu a hře Sigmy Olomouc a Pardubic v zápase 22. kola Chance ligy byl na první pohled patrný. Hanáci vyhráli 4:0 a navrátilec po zranění Jan Kliment potřeboval na gól pouhých šest minut na hřišti, naopak Východočeši kromě neuznaného gólu nevystřelili na bránu a na jaře jsou stále střelecky na nule. Olomouc 22:36 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kliment z Olomouce | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: Profimedia

„My, ofenzivní hráči, to musíme vzít na sebe. V útočné fázi nemáme klid na řešení, na tréninku sice procvičujeme různé systémy a automatismy, ale musíme to přenést do zápasů. Máme tu kvalitní hráč a musíme se sehrát, aby to vše na hřišti fungovalo,“ komentoval pardubický útočník Vojtěch Patrák po porážce 0:4 zatím neexistující souhru mezi ofenzivními hráči.

Trenér David Střihavka poté nešetřil kritikou na adresu svého hrotového útočníka, Nigerijce Marzuqa Yahayiho. „Když do Pardubic přišel, tak jsem ho chválil za napadání a odolnost, ale postupem času jsme zjistili, že nevystřelí na branku, neudrží míč a vypadává ve standartních situacích. Poté hrajete celý zápas bez hrotového útočníka a do budoucna to budeme řešit,“ posteskl si bývalý útočník Střihavka.

V Olomouci naopak situaci v útoku vyřešili. Jan Kliment se vrátil téměř po třech měsících a po šesti minutách na hřišti se mu povedlo to, co žádnému pardubickému hráči za tři jarní zápasy. Tedy dát gól.

„Už mě nebavilo jen běhat a na hřiště jsem se těšil. Samozřejmě je znát, že mám nějaké fyzické manko, po dvaceti minutách jsem byl trochu už zadýchaný. Do zápasu jsem ale šel s myšlenkkou dát gól a povedlo se,“ těšilo nejlepšího ligového střelce.

Při jeho brance na 3:0 jeho herní absence jako by nebyla znát, jeho hlad a motivace byla stejná jako na podzim.

„S věkem o sebe musím více pečovat. Poslední dva měsíce jsem na tom hodně dbal a takhle moc jsem nikdy nepracoval. Dopředu mě hnalo několik věcí, ať už úspěch Sigmy nebo touha být nejlepším střelcem ligy. Motivace k návratu byla obrovská,“ přiznal Kliment.

Návrat nejlepšího střelce ligy do hry vítal i trenér Sigmy Tomáš Janotka.

„Prokázal klid v zakončení a jeho ladnost. To je příkladné a pro jeho sebevědomí mu ta branka určitě pomůže. Náš záměr byl, aby naskočil do unavené obrany na dvacet minut, ošahal si zápas a jsem rád, že tím testem prošel a dohrál ve zdraví,“ dodal trenér Olomouce Janotka.