Komise rozhodčích přestane zveřejňovat tresty pro chybující sudí, je to v rozporu s konvencí UEFA

Dvanáct ligových kol v této sezoně komise rozhodčích Fotbalové asocice ČR zveřejňovala tresty pro chybující sudí. Chtěla tím přispět k obnovení důvěry veřejnosti v rozhodčí. Odteď už to ale dělat nebude, protože se tahle praxe nelíbí Evropské fotbalové unii UEFA. Praha 21:17 1. listopadu 2021

„Komise nesmí zveřejňovat tresty,“ říká Michal Beneš, který má v komisi rozhodčích Fotbalové asociace České republiky na starosti videorozhodčí a musel předstoupit před média místo hlasově indisponovaného šéfa Radka Příhody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Komise rozhodčích FAČR už nesmí zveřejňovat tresty pro sudí. Více v příspěvku Jakuba Kanty

„FAČR a Komise rozhodčích podléhá konvenci UEFA. UEFA zasílá do České republiky určitý objem peněz na rozhodcovství a jeden z bodů konvence je nezveřejňovat tresty. Tady se to dělo, ovšem UEFA věci monitoruje a přišel jednoznačný pokyn nezveřejňovat tresty rozhodčích k omezení delegací,“ říká Beneš.

Benešovi kolegové Příhoda s Kovaříkem předtím na setkání ukazovali přítomným novinářům e-mail od UEFA, mluvit o tom ale dál sami na mikrofon nechtěli. Pokud by pokyny z UEFA neposlechli a dál veřejnost informovali o trestech pro české fotbalové rozhodčí v lize, jako v předchozích dvanácti kolech, hrozil by FAČR postih.

A to si nově sestavená komise rozhodčích nemůže v současné situaci dovolit. Proto musí výzvě shora, ať už chce nebo ne, vyhovět.

„Sami víte, že UEFA tresty rozhodčích nezveřejňuje, je to určitá ochrana rozhodčích před nadměrným tlakem. Do budoucna by to mělo za následek nepřiměřený tlak ze strany diváků a tak dále,“ vysvětluje garant VAR Michal Beneš

Komise rozhodčích FAČR se na zasedání shodla, že sudí v nedělních zápasech 13. ligového kola Slavia - Plzeň a Ostrava - Sparta žádný z týmů nepoškodili, přestože bez chyb jejich výkon nebyl. Nicméně, jestli jim nadřízení pozastavili delegaci budou moct fotbaloví fanoušci nově poznat podle toho, jestli budou daní rozhodčí chybět v nominacích na další kola.