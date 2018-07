Svolání jednání bylo účelové, říká Roman Hrubeš. První schůzku komise rozhodčích opustil

„Když jsem se zeptal, proč nebyl pozván zástupce za LFA (Ligové fotbalové asociace), který získal mandát za 32 profesionálních klubů, tak mi bylo sděleno, že fakticky zatím není členem komise rozhodčích, protože to neprošlo hlasováním výkonného výboru. Na to konto jsem sdělil, že zasedání komise pokládám za bezpředmětné, protože úvodní zasedání komise nemá pět členů, to komise rozhodčích musí mít, a je to zbytečné a nemáme se o čem bavit,“ vysvětluje Radiožurnálu svůj postup na setkání komise rozhodčích Roman Hrubeš.

Projekt videorozhodčího není ohrožen, garantuje Jozef Chovanec. Odchod Hrubeše ze zasedání nechápe Číst článek

Podobný scénář zasedání potvrdil i nový šéf komise rozhodčích Jozef Chovanec. Kamenem úrazu byla nepřítomnost člena komise rozhodčích za LFA Petra Mlsny. Ten se úředně členem stal až o několik hodin později.

„Jestliže bylo jednání svoláno na desátou hodinu a ve 12 hodin by člen za LFA donominován, tak si myslím, že se jednalo o účelové svolání schůzky právě z tohohle důvodu, proto jsem odešel. Myslím, že (Mlsna) měl být obeslán a pozván. Byli tam i jiní přísedící, to pro mě bylo samozřejmě překvapení,“ poukazuje na přítomnost Miroslava Tulingera, Miroslava Liby či Dagmar Damkové, životní partnerky vlivného Romana Berbra.

„Chci se obklopit odborníky. Paní Damková nám může přinášet informace z FIFA a UEFA hned za čerstva a nemusíme čekat, až k nám se zpožděním přijdou materiály. Proto k nám bude docházet podle naší potřeby. Pan Liba zase školí rozhodčí na nižších úrovních, proto se občas bude účastnit jednání komise. Navíc si myslím, že bude dobře, když výkonný výbor FAČR bude mít přehled, jak komise pracuje,“ vysvětluje Chovanec.

Jozef Chovanec od té doby prý Romana Hrubeše neviděl a čeká, až se ozve. „Já osobně bych věci řešit chtěl, ale dosud vidím, že vůle něco komunikovat se všemi členy napříč komisí příliš není. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ nechce předvídat rozhodčí.

Celý příběh kolem odchodu Romana Hrubeše z úvodního jednání naznačuje, že situace uvnitř komise a zároveň komunikace mezi jednotlivými členy není ideální. Server iSport spekuluje, že Roman Hrubeš a Petr Mlsna dokonce zvažují odchod.

„Je příliš brzo se k čemukoli vyjadřovat. Veškerá výkonná složka byla zřejmě převedena do rukou pana Wilczeka. Myslím, že to není správné. Chtěli jsme se k tomu s kolegou vyjádřit, ale ta možnost nebyla,“ říká Roman Hrubeš.