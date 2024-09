Mladá Boleslav odehraje zápasy Konferenční ligy na domácím stadionu, klub uspěl s žádostí o výjimku

Chceme se poprat o postup, říká před zápasem v Litvě asistent trenéra fotbalové jednadvacítky Horňák

Ze záložníků pravidelně na klubové úrovni hraje Patrik Vydra, Marek Icha a další reprezentanti do 21 let, a to včetně Michala Ševčíka a Adama Karabce, kteří sbírají zkušenosti ve druhé Bundeslize.