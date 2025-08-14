Kdo zkvalitní defenzivu, bude úspěšnější, ví před odvetou s Austrií kouč Hapal. Taktiku měnit nechce
Baník Ostrava čeká ve Vídni odveta Konferenční ligy UEFA s domácí Austrií. Přestřelku ve Vítkovicích ovládli svěřenci Pavla Hapala 4:3, v hlavním městě Rakouska jim tak stačí remíza. A ačkoliv se k příznivému výsledku Ostravané nechtějí probránit, bude podle kouče Hapala defenziva rozhodujícím faktorem.
„Lidi to bavilo, byl to úžasný zápas. Nicméně na téhle úrovni si myslím, že se takhle nehraje. Ten, kdo zkvalitní defenzivu, tak bude asi úspěšnější,“ prohlásil na tiskové konferenci trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal. Pro úspěch v zápase ale nechce výrazně měnit taktiku.
„Nechtěl bych na našem stylu hry nic měnit, ani to nemáme v úmyslu. Ale musíme být zodpovědnější a důraznější při řešení situací, které vzadu nastanou. Na můj vkus, a na tom jsme se shodli s trenérem Austrie, bylo těch situací v ostravském utkání na obou stranách spousta,“ doufá kouč Hapal, že jeho svěřenci defenzivní chování zlepší.
Baník doma vyhrál 4:3, v Ostravě ale mohlo být mnohem veseleji. Na začátku druhého poločasu totiž domácí vedli 3:1 a vypadalo to, že si dvougólový náskok udrží. Austria ale dokázala vyrovnat a v závěrečné desetiminutovce zachraňoval výhru Baníku Erik Prekop. U obou branek byla hvězda vídeňského týmu Dominik Fitz.
„Je to výborný hráč, ale na to jsme kluky připravovali už před domácím utkáním. Měli jsme úkol více se mu věnovat a vidíte, dal nám gól a na další přihrál,“ chválil útočník soupeře Hapal.
Fanoušci Baníku by rádi viděli nejen lepší defenzivu, ale hlavně postup. Na hřišti Austrie bude plný sektor baníkovců patrně hodně slyšet, domácí fanoušci Austrie jsou z výkonů týmu rozladění a zatím je prodáno jen osm tisíc vstupenek.
„Na Legii bylo taky plno a naše fanoušky bylo hodně slyšet. Jsou úžasní, vždycky nám vytvoří atmosféru. Naši fanoušci jsou skvělí, takže věřím, že nás poženou,“ těší se trenér Hapal na podporu ostravských příznivců ve vídeňské Generali Areně.