ŽIVĚ: Baník nastoupí v odvetě Konferenční ligy proti Austrii, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Baník Ostrava bude v odvetě 3. předkola Konferenční ligy UEFA na hřišti Austrie Vídeň hájit jednogólový náskok. Domácí výhru 4:3 vystřelil v 82. minutě Erik Prekop. Postupující tým čeká v play-off nejspíš slovinské Celje, které v prvním zápase porazilo Lugano ze Švýcarska 5:0. Radiožurnál Sport odvysílá z utkání přímý přenos.

Svěřenci trenéra Pavla Hapala v domácím utkání přestříleli Austrii Vídeň 4:3, průběh ale mohl být výrazně klidnější. Po gólu Daniela Holzera ve 49. minutě vše naznačovalo, že si Baník pro vítězství v klidu dokráčí, vídeňský celek ale dokázal ještě srovnat a výhru zachraňoval v 82. minutě Erik Prekop. Ostravané navíc o víkendu v lize podlehli Karviné, v Rakousku je tak čeká čeká těžký úkol.

Austria v Ostravě sahala po remíze, s jednogólovou ztrátou ale před domácí odvetou nemůže být nespokojená. O víkendu v rakouské bundeslize vídeňský celek padl na vlastní půdě s Wolfsbergem 0:2 a je otázkou, nakolik bude pro něj domácí prosteřdí výhodou. Fanoušci nejsou s výkony tým spokojení, stadion s kapacitou 15 tisíc diváků nejspíš nebude vyprodaný. Naopak trenér Baníku Pavel Hapal věří, že jim fanoušci vytvoří skvělou atmosféru.

Zápas 3. předkola Konferenční ligy mezi Baníkem Ostrava a Austrií Vídeň je na programu od 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá z utkání přímý přenos, pravidelné vstupy budou i na Radiožurnálu. Server iROZHLAS.cz bude souboj sledovat v podrobné online reportáži.

