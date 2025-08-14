Sparta si do odvety s Araratem veze pohodlný náskok. Na to se nezaměřujeme, odmítá podcenění Ševínský
Fotbalisté Sparty budou hrát v Arménii o postup do play-off o Konferenční ligu. V odvetě 3. předkola by si mohli na stadionu Araratu-Armenia dovolit prohrát i o dvě branky po úvodním vítězství 4:1 na Letné. Pražané ale i v Jerevanu chtějí potvrdit roli favorita.
„Práce ještě není hotová. Máme dobrou pozici, ale chceme vyhrát,“ chce dánský záložník Sparty Magnus Kofod Andersen postup do 4. předkola Konferenční ligy stvrdit dominantním způsobem, tedy dvěma vítězstvími.
Poslechněte si, co říkají fotbalisté Sparty a trenér Brian Priske před odvetou 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Armenia
Pražané jsou podle něj v dobré pozici poté, co si v úvodním zápase vypracovali tříbrankový náskok.
„Je nám jedno, že jsme vyhráli 4:1. Jdeme tam prostě vyhrát a postoupit do dalšího kola. Na tohle se vůbec nezaměřujeme,“ příliš na náskok nehledí podle obránce Adama Ševínského nikdo z týmu.
Sparta v kvalifikaci Konferenční ligy, na rozdíl třeba od minulé sezony, kdy hrála hlavní soutěž Ligy mistrů, musí vzhledem ke svým možnostem, hodnotě kádru nebo klubovém rozpočtu, přijmout roli favorita. A to i za takového stavu, který si přivezla do Jerevanu. Kouč Pražanů Brian Priske v tom vidí pozitivní věci.
„Jak přistoupit k utkání, ve kterém máte velký náskok. Jak přistoupit k zápasu, ve kterém jste favorit a musíte vyhrát. Myslím, že i to hráče může posunout. Je pozitivní, že podle papírových předpokladů musíte duel zvládnout, ale taky si na něj musíte připravit. Učíme se jak,“ přemítá dánský trenér Sparty Brian Priske a na jednom konkrétním příkladu uvádí, že i na úrovni kvalifikace Konferenční ligy jsou soupeři takticky vyspělí.
„Před týdnem jsme viděli tým, který změnil své rozestavení. Trenér Araratu běžně hraje se čtyřmi obránci, třemi záložníky a stejným počtem útočníků. Na to jsme se připravovali. Ale najednou byl soupeř v rozestavení 3-4-3. Hráči se na to rychle museli adaptovat a i pro mě to byl výborný studijní materiál. Takže si opravdu z každého zápasu můžete něco odnést,“ dodal Priske.
Jeho svěřenci nastoupí na skromném stadionu Araratu-Armenia pro asi 1500 lidí v 18 hodin českého času. S výkopem začne i přímý přenos Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy, server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.