ŽIVĚ: Sparta nastoupí k odvetě v Konferenční lize proti Araratu, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
Pražská Sparta nastoupí od 18 hodin k odvetě 3. předkola Konferenční ligy UEFA s Araratem-Armenia. Svěřenci trenéra Briana Priskeho si z Prahy vezou pohodlný náskok po výsledku 4:1, přesto si chtějí z Jerevanu odvézt výhru. Přímý přenos z utkání odvysílá Radiožurnál Sport.
Pražané v úvodním utkání prohrávali, následně ale potvrdili roli favorita a na Letné zápas otočili. Do Arménie tak odletěli s třígólovým náskokem, přesto v Jerevanu míří na vítězství. Na odvetu se naladili v neděli v domácí soutěži, kdy porazili Olomouc 1:0. Jedinou branku vstřelil Albion Rrahmani, který by se vzhledem k absenci Veljka Birmančeviće mohl znovu objevit v základní sestavě. Chybět budou i Filip Panák, Elias Cobbaut, Kaan Kairinen a Jaroslav Zelený.
Ararat-Armenia po výsledku z Letné musí pro postup do play-off Konferenční ligy předvést výrazně lepší výkon, než kterým se prezentoval v Praze. Tým z hlavního města Jerevanu si, stejně jako další arménští účastnící předkol evropských pohárů, odložil víkendový ligový zápas a před odvetou si dopřál týdenní volno.
Utkání 3. předkola Konferenční ligy UEFA mezi Araratem a pražskou Spartou je na programu od 18 hodin. Přímý přednos nabídne Radiožurnál Sport, na Radiožurnálu budou z utkání pravidelné vstupy. Server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v podrobné online reportáži.