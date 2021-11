Cenný bod z Dánska. Rada překvapil nasazením Hübschmanna, Čvančara se prosadil i v roli žolíka

Jablonečtí fotbalisté se v tabulce základní skupiny Evropské konferenční ligy udrželi na postupové příčce. S domácími Randers sice ještě 20 minut před koncem prohrávali o dvě branky, nakonec ale Severočeši dokázali vyrovnat na 2:2 a před dánským protivníkem zůstavají v tabulce o bod druzí. V základní sestavě přitom překvapivě chyběl jediný střelec Jablonce z posledních tří utkání Tomáš Čvančara, kterého nahradil zkušený Tomáš Hübschmann. Kodaň 12:29 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablonecký trenér Petr Rada | Foto: RITZAU SCANPIX | Zdroj: Reuters

„Rozhodl jsem se pro zhuštěný střed, i když jsem dlouho zvažoval, jestli hrát na dva útočníky. Nakonec jsem se rozhodl takhle, v prvním poločase nám to vycházelo. Samozřejmě pohyb už nebude skoro ve čtyřiceti letech takový, ale to čtení hry a všechno, co nasbíral za dvacet let kariéry, to se nezapomíná,“ vysvětlil po zápase trenér Petr Rada zařazení Tomáše Hübschmana do základní sestavy.

První poločas sice taktika Jabloneckým vycházela, hned v úvodních minutách druhého dějství ale v rychlém časovém sledu dvakrát inkasovali. Nejprve se trefil Vito Hammershöy-Mistrati a pár minut po něm si míč do vlastní sítě nešťastně srazil Vojtěch Kubista.

Na obdržené branky Rada reagoval nasazením Tomáše Čvančary a ten mu hned po deseti minutách pobytu na hřišti splatil důvěru gólem, když si nejvýše naskočil na rohový kop Jana Kroba.

„Měl jsem na to dobrý výhled, byl to podobný gól, jako jsem dal v domácím zápase. Teď to bylo hodně vysoko, takže jsem si jen hlídal, aby mi bránící hráč nebránil ve výskoku, mohl jsem to dobře načasovat,“ popsal gólový moment Tomáš Čvančara.

Snížení jako by polilo Jablonecké živou vodou. Severočeši dostali Randers pod tlak a začali si také vytvářet brankové příležitosti. Kýžené vyrovnání nakonec obstaral v 83. minutě povedenou akcí Miloš Kratochvíl.

Ani po vyrovnání tlak Jablonce neustával, pár minut před koncem jasně zahrál rukou ve vápně stoper Erik Marxen, izraelský rozhodčí ale penaltu nenařídil. Dokonat obrat tak Jablonečtí už nestihli, i tak je ale bod za remízu směrem k postupovým vyhlídkám hodně cenný.

„Důležité je, že jsme je v tabulce udrželi za námi. Ale mohli jsme mít nakonec i tři body, kdyby rozhodčí písknul penaltu, která byla stoprocentní. Samozřejmě jsme doháněli výsledek, ale tohle mě štve,“ dodal Čvančara.

Díky zisku bodu jsou Severočeši stále v tabulce druzí o jediný bod před dánským soupeřem. K dalšímu zápasu v evropských pohárech nastoupí svěřenci Petra Rady 25. listopadu na domácí půdě proti Alkmaaru, který zatím ve skupině ani jednou neprohrál.