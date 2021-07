Druhá půle se nám nepovedla, v odvetě čekám větší šťávu, přeje si trenér Plzně Bílek po zápase s Brestem

Napůl úspěšné byly české týmy v úvodních zápasech 2. předkola nové pohárové soutěže pod názvem Evropská konferenční liga. Hráči Slovácka prohráli na půdě bulharského Lokomotivu Plovdiv 0:1 a Plzeň porazila Dynamo Brest 2:1. Svěřencům Michala Bílka se přitom proti běloruskému soupeři povedl pouze první poločas, který vyhráli o dvě branky. Plzeň 7:57 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Michal Bílek | Foto: YIANNIS KOURTOGLOU | Zdroj: Reuters

„Nedrželi jsme dobře míč, byly tam zbytečné ztráty. Chtěli jsme hrát pozorně zezadu, abychom neinkasovali. A dopředu tak, abychom ohrozili bránu soupeře co nejvíc. To se nám nedařilo. V ofenzivě se nám nedařilo. Druhé půle se nám nepovedla, je těžké teď hledat nějaké příčiny. Až se na to podívám, budu schopen říct víc,“ řekl k nepovedené druhé půli trenér Viktorie Michal Bílek.

Zatímco soupeř z Běloruska, který do západočeské metropole přijel autobusem, po změně stran ožil, plzeňští inkasovali kontaktní gól a v závěru se ještě strachovali o výhru.

„Čekám od toho utkání větší šťávu. První poločas nebyl špatný, ve druhém nám ale chyběl pohyb, měli jsme hodně nevynucených ztrát. Soupeř to viděl, využil toho, a začal si věřit. V odvetě nás čeká perný boj, musíme se zlepšit,“ doplnil plzeňský trenér.

Západočeši se nechali zaskočit zvýšenou aktivitou Dynama a ve druhém poločase kupili chyby, jak přiznal i záložník Pavel Šulc.

„Bylo tam strašně moc ztrát. Ode mě, od všech. Z té mé ztráty padl gól. Asi na nás padla nervozita z toho, že vedeme, ale nevím, čím to je,“ kál se po utkání Šulc.

Odveta se hraje za týden nikoli v Bělorusku, ale v arménském Jerevanu. „Očekávám vedro a boj od první do poslední minuty. Musíme to zvládnout a vyhrát, nic jiného nám nezbývá,“ říká odhodlaně záložník Viktorie Pavel Šulc.