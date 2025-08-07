ŽIVĚ: Baník hraje v Konferenční lize s Austrií Vídeň 1:1, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Baník Ostrava v rámci 3. předkola Konferenční ligy UEFA hostí Austrii Vídeň. Vítěz dvojzápasu narazí lepšího z ze souboje mezi švýcarským Luganem a Celje ze Slovinska. Utkání je na programu od 18.30. Radiožurnál Sport vysílá z utkání přímý přenos, server iROZHLAS.cz zápas sleduje v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Baníku Ostrava

Fotbalisté Baníku Ostrava | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Ostravský Baník do sezony nevstoupil podle představ. Ve 2. předkole Evropské ligy těsně nestačil na polskou Legii Varšava a spadl do Konfereční ligy. V lize zatím prohrál s Bohemians a remizoval s pražskou Duklou, má ale k dobru nedohraný zápas s Teplicemi. Pavel Hapal navíc už nemůže počítat s tahounem Ewertonem, který přestoupil do egyptského týmu Pyramids.

Ani Austria Vídeň ale nemůže začátek ročníku považovat za úspěšný. V Konferenční lize má sice za sebou úspěšný dvojzápas se skóre 7:0, soupeřem jí ale bylo druholigové gruzínské Spaeri. Mezitím vypadla z domácího poháru s třetiligovým Voitsbergem a ligovou sezonu odstartovala remízou s Grazerem AK 2:2. A právě nepřesvědčivé formy rakouskémho týmu chce Baník využít.

