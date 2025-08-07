Zelený nechce proti Araratu-Armenia opakovat scénář z Aktobe. ‚Musíme na ně vlítnout,‘ říká obránce Sparty
Fotbalisté Sparty i ve třetím předkole Konferenční ligy přijímají roli favorita. Pražský tým má několikanásobně hodnotnější kádr než Ararat-Armenia a o víc než sto let delší tradici. Klub z Jerevanu vznikl před osmi roky a nikdy se nekvalifikoval do některého z evropských pohárů. Teď v létě navíc prošel trenérskou i hráčskou obměnou. I proto ale byla sparťanská příprava na soupeře o trochu komplikovanější.
„Není to úplně jednoduché vyčíst, kde by mohly být jejich silné stránky. Materiálů moc není,“ potvrzuje obránce Jaroslav Zelený, že příprava na soupeře nebyla snadná.
Poslechněte si, jak trenér Sparty Brian Priske a obránce Jaroslav Zelený vyhlíží úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy s Ararat-Armenia
Dvaatřicetiletý bek i další fotbalisté Sparty od realizačního týmu dostali informace jen ze tří duelů, které Ararat-Armenia v obměněném kádru odehrál. Trenérovi Pražanů Brianu Priskemu a jeho kolegům ztížilo práci to, že vedení klubu z Jerevanu angažovalo před startem sezony portugalského kouče Manuela Tulipu, který začal s přestavbou kádru.
„Je to tým s novým trenérem a několika novými hráči z portugalské ligy. Taktická příprava je tak trochu složitější. Ale máme tři zápasy, ze kterých čerpáme. Díváme se i na individuální kvalitu jejich hráčů z předchozích klubů. Myslím, že jsem připraveni tak, jak bychom měli být,“ dodává Priske.
„Trenéři říkali, že v druhé části druhého poločasu už trochu odchází. Takže na ně musíme vlítnout o něco lépe, než třeba první zápas v Aktobe, kde naše intenzita nebyla optimální. Když jim budeme od začátku šlapat na paty, hrát nahoře ve vysoké intenzitě a napadat je, tak by to mohl být klíč k úspěchu v zápase,“ popisuje Zelený, co by mohlo na arménského soupeře platit.
Sparta je stejně jako ve 2. předkole Konferenční ligy proti kazachstánskému Aktobe favoritem. Jak uvádí web Transfermarkt.com, hodnota jejího kádru je asi patnáctinásobně vyšší než Araratu-Armenia.
„Motivace je jednoduchá, prostě musíme postoupit do základní skupiny. Mít podzim, potažmo jaro bez pohárů by byl pro všechny velký neúspěch. Nejde o soupeře, proti kterým hrajeme, ale prostě to musíme zvládnout,“ nepodceňuje přesto obránce Zelený soupeře.
Utkání Sparty s Araratem-Armenia začne na Letné ve 20 hodin. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.