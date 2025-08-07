ŽIVĚ: Sparta vede v Konferenční lize nad Ararat-Armenia 2:1, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Sparta hostí na Letné v rámci 3. předkola Konferenční ligy UEFA tým Ararat-Armenia. Vítěz dvojzápasu narazí na lepšího ze souboje mezi lotyšskou Rigou FC a Beitarem Jeruzalém z Izraele. Utkání je na programu od 20 hodin a Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu. V pravidelných vstupech o průběhu zápasu informuje i Radiožurnál, server iROZHLAS.cz souboj sleduje v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Sparty

Fotbalisté Sparty | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Pražané roli favorita od začátku zápasu nepotvrdili. Přímý kop Araratu Armenia skončil na tyči a první dorážka byla zblokovaná, arménský klub se ale dostal i ke druhé. Juan Balanta si našel skákající míč na vápně a pohotově ho napálil k pravé tyči. Peter Vindahl se nedokázal vrátit do optimálního postavení a jen bezmocně sledoval, jak míč letí do sítě.

Ve 25. minutě ale Sparta dokázala srovnat. Svěřenci trenéra Briana Priskeho se nejprve dožadovali penalty, odražený míč si ale našel Patrik Vydra a utaženou střelou se trefil přesně k pravé tyči.

O deset minut později navíc Pražané dokonali obrat. Střelu Kaana Kairinena obránce arménského klubu srazil do protipohybu brankáře.

Sparta v roli favorita

Sparta má za sebou v Konferenční lize úspěšný souboj s Aktobe z Kazachstánu, kdy musela na Letné otáčet stav dvojzápasu po úvodní prohře 1:2. A ačkoliv má za sebou nejistý start ligové sezony, po remíze s Jabloncem dokázala porazit ve formě hrající Mladou Boleslav a trápící se Pardubice a průběžně drží první místo v tabulce.

Soupeř Pražanů toho má za sebou za osm let existence už hodně. Ararat-Armenia dvakrát ovládl arménskou ligu, jeho trenérem je nově Tulipa, který má za sebou i angažmá v Portu. Do 3. předkola prošel přes Universitatea Kluž poté, co v Rumunsku vyhrál 2:1 v prodloužení. Střelecky se ale trápí, dva góly v rumunské odvetě jsou totiž jediné, které ve třech utkáních této sezony vstřelil.

Utkání mezi Spartou a Ararat-Armenia je na programu ve 20 hodin. Radiožurnál Sport vysílá ze zápasu přímý přenos, v pravidelných vstupech se mu věnuje i Radiožurnál. Server iROZHLAS.cz utkání sleduje v podrobné online reportáži.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy:

Sparta Praha - Ararat-Armenia 2:1 po poločase

Branky: 25. Vydra, 33. Kairinen - 7. Balanta. Rozhodčí: MacDermid - Potter, Rae - Walsh (video, všichni Skot.).

Sestavy:

Sparta: Vindahl - Uchenna, Sörensen, Cobbaut - Kadeřábek, Kairinen, Vydra, Ryneš - Birmančevič, Haraslín - Kuchta. Trenér: Priske.

Ararat-Armenia: Pinto - Hovhanisjan, Queirós, Bueno, Grigorjan - Muradjan, Balanta, Malis - Gbomadu, Marcos, Šagojan. Trenér: Tulipa.

 

