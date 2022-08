Bez Ewertona i Provoda. Slavia chce v Aténách stvrdit postup do 4. předkola Evropské konferenční ligy

Fotbalisté Slavie ve čtvrtek odehrají venkovní odvetu 3. předkola Evropské konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Pražané před týdnem v úvodním domácím duelu zvítězili 2:0 a k postupu do play-off o účast ve skupině by jim stačila i porážka o jednu branku. Čeští vicemistři se budou muset obejít bez dvojice Lukáš Provod a Ewerton, která kvůli zranění do Řecka ani necestovala. Athény 15:36 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moses Usor a Peter Olayinka slaví branku do sítě Panathinaikosu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Jak jsme se před dvojzápasem bavili, že je to 50 na 50, tak teď se to posunulo směrem do plusu pro nás. Ale ještě nás čeká peklo, těžký průběh odvety,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia před týdnem vyhrála góly Ivana Schranze a střídajícího Mosese Usora a Panathinaikosu připravila v součtu s přípravou teprve druhou porážku z posledních 21 utkání.

Červenou kartu dostali domácí Eduardo Santos a nejlepší střelec Panathinaikosu z minulé ligové sezony Sebastián Palacios, kteří budou kvůli trestu v odvetě chybět.

„Kdyby nám někdo řekl před dvojzápasem, že (po domácím utkání) povedeme 2:0, tak bychom to brali všemi deseti. Ale je to ošemetné, protože víme, jaká nás čeká atmosféra. Věřím, že čím déle udržíme čisté konto, tím se domácí budou tlačit víc dopředu a pak na brejky bychom měli mít šanci dát gól,“ uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Červenobílí si v kvalifikaci nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli Trpišovského svěřenci letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého ročníku bude v roce 2023 hostit Eden.

Panathinaikos hraje na nejstarším řeckém fotbalovém stadionu s kapacitou 16 tisíc diváků. „Nenechme se zmást kapacitou. Řekové jsou temperamentní, a když to rozpoutají, je to peklo. Nesmíme jim dát šanci na hřišti a tím pádem eliminovat i hlediště,“ říká Houštecký.

Generálka na odvetu se Slavii výsledkově povedla, když porazila Zlín 4:1, zápas ale rozšířil marodku kádru sešívaných. Do Atén tak dva hráči vůbec neodletěli.

„Bohužel s Ewertonem počítat nemůžeme, zraněný je i Lukáš Provod. Petr Ševčík a Moses Usor letí s námi, ale až na místě se rozhodne, jestli je můžeme využít do zápasu. S Ewertonem je to ale fakt špatné, je to pro nás velké oslabení. Je to skvělý ofenzivní hráč, bude nám hodně chybět,“ povzdechl si Houštecký nad absencí Ewertona, kterého o víkendu zranil Martin Cedidla.

Zápas mezi Panathinaikosem a Slavií začíná v 19.30, poslouchat ho můžete na stanici Radiožurnál Sport.