Trenér Sparty Vrba odklad zápasu s Jabloncem uvítal, v odvetě s Partizanem si chce dát pozor na brejky

Trenér Pavel Vrba věří, že pokud fotbalisté Sparty vstoupí do čtvrteční odvety 2. kola Evropské konferenční ligy na hřišti Partizanu Bělehrad jako do prvního vzájemného zápasu, je v jejich silách nepříznivý vývoj zdramatizovat. Lídr srbské ligy bude doma hájit náskok 1:0. Vrba doufá, že jeho tým dokáže „Černobílé“ vyřadit stejně jako se mu to v únoru 2018 povedlo ve 2. kole Evropské ligy s Plzní. Bělehrad 19:24 23. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanský trenér Pavel Vrba | Foto: DENIS BALIBOUSE | Zdroj: Reuters

„Myslím, že bydlíme ve stejném hotelu (jako tehdy) a určitě budeme hrát na stejném stadionu. Doufám, že i ten závěr (postup) bude stejný,“ řekl Vrba na tiskové konferenci. Před čtyřmi lety Plzeň remizovala na půdě srbského celku 1:1 a v domácí odvetě oslavila postup po výhře 2:0.

Zimní přestupové období skončilo. Slavia řešila odchod opor, Sparta navzdory marodce zúžila kádr Číst článek

Partizan v této sezoně srbské ligy ve 23 zápasech neprohrál a v 21 z nich zvítězil. Tabulku vede o pět bodů před městským rivalem Crvenou zvezdou, s níž se utká v neděli.

„Ambice Partizanu jsou uspět ve čtvrtek i v neděli. Doufejme, že jim to zítra trošku znepříjemníme a že nepůjdou v úplně optimálním rozložení na derby,“ uvedl Vrba.

Oproti úvodnímu vzájemnému duelu v Praze se podle něj jeho svěřenci musí zlepšit v ofenzivě. „V Praze jsme měli velice dobrý začátek, ale bohužel potom jsme z toho ustoupili. Zítra bude rozhodovat naše ofenziva. Pokud bude taková jako v prvních 20 minutách na Letné, věřím tomu, že jsme zápas schopni zdramatizovat. Doufejme, že to tak bude,“ konstatoval osmapadesátiletý rodák z Přerova.

Ofenzivní síla Partizanu

„Tím, že Partizan vyhrál na Spartě, bude hrát ze zabezpečené obrany, ale bude ofenzivnější než v Praze a bude chtít svoje fanoušky potěšit, protože se má zaplnit 50 procent stadionu. Na druhou stranu nemáme co ztratit a mohl by to být zajímavý fotbal nahoru dolů. Doufám, že to tak bude,“ prohlásil Vrba.

V Srbsku se kvůli pandemii koronaviru smí stadiony zaplnit z poloviny. Na čtvrteční utkání proto dorazí maximálně kolem 15 až 16 tisíc diváků.

Spartě na jaře drhne útok. ‚Jsem z toho nešťastný,‘ povzdechl si kouč Vrba po prohře s Partizanem Číst článek

Vrba „Černobílé“ za výkon na Letné pochválil. „Partizan u nás odehrál velice dobré utkání. Jejich ofenzivní hráči byli velice nepříjemní rychlostně a technicky a čekali na každou naší ztrátu, aby se dostali do brejkových situací. Musíme si hlavně dát pozor na to, abychom jim to nedovolili dvakrát jako v Praze.“

„Jednou z toho dali gól, jednou z toho měli gólovou příležitost. To byly situace, které nám ukázaly, v čem je síla Partizanu,“ podotkl bývalý kouč české reprezentace, Žiliny, Machačkaly nebo Ludogorce Razgrad.

Sparta bez generálky

Zatímco Partizan v neděli v ligové generálce zdolal 2:0 doma Radnički 1923, Sparta v Jablonci kvůli nezpůsobilému terénu nehrála.

„To, že jsme neodehráli utkání v Jablonci na takovém těžkém terénu, pro nás bylo lepší, než abychom odehráli zápas, který by o fotbale moc nebyl. Z tohoto pohledu to bylo správné rozhodnutí. Volna jsme ale moc neměli, měli jsme takový klasický týden, který jsme dlouho neměli. Po zjištění, že nehrajeme mistrovské utkání, jsme odjeli hned do Prahy a ještě jsme měli trénink. Dobře jsme potrénovali a doufejme, že se to ukáže,“ poznamenal Vrba.

Do odvety by mohl nastoupit i záložník Ladislav Krejčí mladší, jenž poslední dva soutěžní duely nehrál kvůli zranění. Podle Vrby to s jeho čtvrtečním startem vypadá dobře.