Spartě na jaře drhne útok. ‚Jsem z toho nešťastný,‘ pozvedchl si kouč Vrba po prohře s Partizanem

V pražských fotbalových týmech byla po začátku vyřazovací části Evropské konfereční ligy rozdílná nálada. Zatímco Slavia vyhrála v Turecku na Fenerbahce Istanbul 3:2, Sparta doma podlehla Partizanu Bělehrad 0:1. Letenští si proti srbskému soupeři nevytvořili příliš příležitostí ke skórování, což po zápase mrzelo i trenéra Pavla Vrbu. Praha 5:56 18. února 2022

Výhru Srbů slavilo něco přes padesát fanoušků Partizanu, kteří si dokázali obstarat lístky na Spartu, a které pak pražský klub z bezpečnostních důvodů přemístil do sektoru pro hosty. Celkem bylo na Letné oficiálně povolených 1000 diváků. Moc fotbalové krásy ale neviděli.

„Možná to pro fanouška nebyl na oko nejhezčí zápas, ale náš tým ho zvládl velmi dobře,“ přiznal i trenér bělehradského Partizanu Aleksandar Stanojević. A k hlavně bojovnému utkání přispěl na Letné mimo jiné i trávník, který má k dokonalosti daleko.

„Ten terén by samozřejmě mohl být lepší. Na druhou stranu mohla být lepší i naše hra. Z tohoto pohledu se raději bavme o tom, co jsme předvedli,“ řekl po zápase domácí kouč Pavel Vrba.

Ten měl vysvětlení, proč zápas skončil pro pražský tým neúspěchem. „Příčina byla taková, že jsme v útočné fázi nebyli tak aktivní, jak bychom si asi představovali.“

A neplatí to jen o utkání proti Partizanu. Na rozdíl od první poloviny sezóny teď Sparta nemá po zimní pauze v zápasech tolik šancí.

Vypovídá o tom i statistika střel na bránu. Zatímco na podzim Letenští zvládali v lize zaznamenat v průměru necelých 10 střel na branku za zápas, proti Českým Budějovicím a Plzni mířili na cíl dohromady jen osmkrát. Byly z toho dva góly a dva body. Na brankáře Partizanu mířila dokonce jen jedna střela, s hlavičkou Dávida Hancka si ale poradil.

„Proč to tak je? To opravdu nevím. Nechceme náš způsob měnit, chceme být v útočné fázi aktivní a bohužel se nám to nedaří. Nedaří se nám to ani tak, že bychom se prosazovali individuálně, jsem z toho nešťastný a zklamaný…,“ povzdechl si Vrba.

Osmapadesátiletý kouč na to ale bude muset rychle přijít. A nejenom kvůli odvetě na stadionu srbského Partizanu Bělehrad, ve které se rozhodne, jestli fotbalisté Sparty budou pokračovat v Evropské konferenční lize nebo se po příštím čtvrtku už budou moct koncentrovat jen na domácí ligu.