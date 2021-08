Vzalo nám to hodně sil, říká Bílek po dramatickém postupu Plzně. Beauguel provokoval soupeře

Fotbalisté Viktorie Plzeň předvedli v odvetě třetího předkola Evropské konferenční ligy parádní obrat. S velšským týmem The New Saints prohrávali v závěru zápasu dvěma góly poslali za stavu 3:1 do prodloužení a následně v penaltách rozhodli poměrem 4:1 o svém postupu do play-off. Jedním z hrdinů zápasu byl gólman Viktorie Aleš Hruška, který přitom neměl nastudované střelce soupeře. Plzeň 7:32 13. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Michal Bílek | Foto: YIANNIS KOURTOGLOU | Zdroj: Reuters

„Soupeř byl trošku nečitelný. Pár hráčů jsme jich viděli, ale většina jich vystřídala, takže do toho rozstřelu pomalu nešli ti, co za ten tým někdy kopali penaltu. V tom to bylo složitější,“ přiznal gólman Viktorie Aleš Hruška, který hned v první sérii vytáhl střelu kapitána Chrise Marriota.

Plzeň postoupila přes The New Saints na penalty. Více v reportáži Vladislava Janouškovce

Další hráč Leo Smith následně vůbec netrefil bránu. Za Plzeň naopak uspělo kvarteto Jean-David Beauguel, Pavel Bucha, Tomáš Chorý a Miroslav Káčer.

„Je škoda, že jsme nedali gól už v prodloužení, určitě jsme na to měli. Pro diváky to ale bylo o to krásnější, že si mohli počkat a vidět penalty, které jsme s přehledem zvládli,“ radoval se z postupu útočník Tomáš Chorý a s ním i 6000 nadšených diváků.

„Musí být nějaká spravedlnost, simulanti nemohou vyhrát, vždyť proleželi deset minut. Rozhodla chuť a srdce,“ zmínil jeden z fanoušků Viktorie v rozhovoru pro Radiožurnál neustálé polehávání a zdržování hráčů soupeře, kterému ale taktika kouskování hry štěstí nepřinesla.

Nesportovní chování soupeře vadilo i plzeňskému útočníkovi Jeanu-Davidu Beaugovelovi, který po penaltovém rozstřelu protihráčům ve strkanici mával na rozloučenou. „Choval jsem se tak kvůli dvěma hráčům, kteří se chovali arogantně v Cardiffu i tady po prvním vstřeleném gólu,“ napsal francouzský fotbalista na twitter.

Útočník Jean-David Beauguel po závěrečném hvizdu provokoval hráče soupeře

Vydřený postup

Ještě v 85. minutě nic nenasvědčovalo tomu, že bude ve Štruncových sadech slavit tým trenéra Bílka. Pak ale Chorý hlavou poslal Viktorii do vedení a v nastaveném čase Beaugel zařídil stav 3:1 znamenající prodloužení.

„Už jsem cítil, že ten okamžik přijde. Jak jsem viděl, že to tam letí, hrozně se mi ulevilo. Pak se lidi chytli a hnali nás dopředu. Beauguel se pak krásně uvolnil a jak to završil, to byla třešnička. Ukázala se mentalita týmu, všichni věděli, že na to máme," chválil francouzského parťáka v útoku Chorý, který slavil gól poprvé v sezoně.

Situace Západočechů byla přitom během dvojzápasu několikrát kritická. V úvodním zápase v Cardiffu prohrávali ještě v 89. minutě 0:4. Pak dvěma góly vykřesali naději. V odvetě v Plzni hned inkasovali a dlouho se nemohli střelecky prosadit.

„Vážíme si toho, že jsme postoupili, i když vím, že to bylo hodně upracované a vybojované. Ale otočili jsme další hodně těžký zápas, kluci ukázali určitou sílu a doufám, že nás to opět povzbudí. Vzalo nám to ale hodně sil do dalších zápasů,“ je si vědom trenér Michal Bílek.

Postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy vede ovšem ještě přes jednoho soupeře, bulharský tým CSKA Sofia. A zvládnutý dvojzápas proti TNS tak Aleš Hruška vnímá spíše jako splněnou povinnost a úlevu než euforii.

„Člověk má v sobě už od přípravy pocit, že se mančaft musí dostat do základní skupiny a takhle to bylo strašně komplikované. Pro mě to byla spíš úleva, že pokračujeme,“ říká plzeňský penaltový hrdina Aleš Hruška.