Dva duely s polskými týmy, finalista nebo výjezd na Gibraltar. Sparta i Olomouc znají los Konferenční ligy

Fotbalisté Sparty se v Konferenční lize utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Rakówem Čenstochová. Venku narazí na Legii Varšava, Rijeku a Universitateu Craiova. Olomouc přivítá přemožitele ostravského Baníku Celje a stejně jako Sparta i na Raków a jiný polský celek Lech Poznaň. Venku se představí na hřišti Fiorentiny, gibraltarského Lincolnu a arménského Noahu.

Fotbalisté Sparty John Mercado a Angelo Preciado, vpravo útočník Sigmy Muhamed Tijani

Hlavní fáze se uskuteční od 2. října do 18. prosince. Všech 36 týmů tvoří jednu společnou tabulku. Každý z nich sehraje šest zápasů, první osmička postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze. Současný formát se hraje druhou sezonu. Finále je na programu 27. května v Lipsku.

Zatímco Sparta musela na cestě do ligové fáze zvládnout tři předkola, během nichž vyřadila Aktobe, Ararat-Armenii a FC Riga, Olomouc měla podzim v pohárech jistý.

Díky triumfu v MOL Cupu po finálové výhře nad Spartou se Sigma představila v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, kde dvakrát podlehla Malmö a "sestoupila" do třetí pohárové soutěže. Na evropskou scénu se vrátila po sedmi letech.

