Ve sparťanské rezervě jsou další nakažení. Příprava pražských ligových týmů zatím ohrožená není

Po večírku v jednom z pražských nočních klubů hlásí hygienici už skoro sedm desítek nakažených koronavirem a komplikace se nevyhnuly ani prvoligovým fotbalovým týmům. Do karantény zamířily dorostenecké výběry Dukly nebo rezervy Bohemians a Sparty. Zatímco v Ďolíčku nemají žádné zprávy o nových pozitivních případech, ve Spartě už výsledky testů prokázaly další nakažené, jak řekl serveru iROZHLAS.cz tiskový mluvčí letenského celku Ondřej Kasík. Praha 16:32 22. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hráčů B-týmu pražské Sparty | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Od neděle je u nás situace stejná. Poté, co se objevila nákaza u jednoho hráče, šel kompletní B-tým i s realizačním týmem do karantény. Už ale známe výsledky dalších testů a mohu říct, že počet nakažených je vyšší. Je to v řádu jednotek,“ řekl Kasík.

Nákazu koronavirem hlásí i rezerva Bohemians a dorost Dukly, oba týmy musí do karantény Číst článek

Fotbalisté B-týmu se podle Kasíka nemohli dostat do kontaktu s hráči jiných sparťanských výběrů. „Hráči A-týmu jsou na dovolené a dorostenecké týmy, které už trénují, byly na soustředění v Jižních Čechách. Týmy mají svoje vlastní kabiny a na hřiště chodí separátně,“ dodal tiskový mluvčí Letenských.

O nákaze v B-týmu informoval oficiální sparťanský web v neděli. Rezervní tým třetího celku letošního ročníku nejvyšší fotbalové soutěže tak přijde o plánované soustředění i tři přípravné zápasy.

AC Sparta Praha

@ACSparta_CZ ℹ️ Sparťanský B-tým přerušil přípravu na sezonu z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 v týmu.

Béčko bude následujících 14 dní z rozhodnutí vedení v karanténě a ruší se tak soustředění v Písku. Dále bude režim B-týmu koordinován se zástupci hygieny.



➡ bit.ly/3eK9Bp8 8 63

V Ďolíčku se situace nemění

V úterý přerušila kvůli dvěma pozitivním testům v týmu přípravu i třetiligová rezerva Bohemians. U dalšího pražského prvoligového klubu se situace zatím nezměnila.

‚Mimořádný případ.‘ Po večírku se v Praze nakazilo 68 lidí koronavirem. Jsou mezi nimi i fotbalisté Číst článek

„Nikdo další zatím pozitivně testovaný nebyl. Teď to má na starost Krajská hygienická správa, která si teoreticky může pozvat ty, kteří byli v kontaktu s nakaženými,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ředitel komunikace Bohemians Petr Koukal.

„Stále jsou to dva nakažení, zjišťoval jsem to kolem poledne. Hráči A-týmu jsou už od posledního ligového zápasu na dovolené a s přípravou začnou až v pondělí, takže k prolínání mezi oběma týmy dojít nemohlo,“ řekl Koukal.

Podle Kasíka i Koukala projdou hráči ligových týmů Sparty i Bohemians na začátku přípravy kompletním testováním.

Dorost Dukly v karanténě

Po párty v nočním klubu v Praze 11. července evidují hygienici už 68 nakažených koronavirem, jak ve středu oznámila ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Jeden pozitivně testovaný je i v dorosteneckém mužstvu Dukly Praha, výběry do 18 a 19 let tak zamířily do karantény.

„A-tým má dovolenou. Béčko má program, ale do středy jsme mu dali volno, protože jsme zpočátku neměli úplné informace. Pak ale bude pokračovat v přípravě. Chod klubu nijak ohrožený není,“ řekl v úterý Radiožurnálu sportovní ředitel klubu Pavel Vandas.

Dorostenecké týmy navíc podle Vandase trénují mimo hlavní areál na Julisce. Ani fotbalistům A-týmu Dukly by tak zatím nemělo nic bránit v přípravě na nový ročník, do něhož vstoupí v polovině srpna jako nováček soutěže.