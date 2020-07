Komplikace pro fotbalovou ligu, Karviná hlásí další případ nákazy koronavirem

„Mohu potvrdit dalšího pozitivně testovaného hráče, ve čtvrtek jsme dostali zprávu od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje,“ informoval na klubovém webu mluvčí Karviné Adam Januszek.

Na 17. července ligový výbor svolal grémium profesionálních klubů, které se bude situací v Karviné zabývat. Pokud by se skupina o záchranu nedohrála, podle aktuálních řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, z druhé ligy by šel mezi elitu jen vítěz a baráž by se zrušila.