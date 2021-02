Za dva týdny mají začít nižší fotbalové soutěže, kluby ale mají pochybnosti

Za dva týny má podle oficiálního rozpisu začít jarní část Moravsko-slezské fotbalové ligy (MSFL), tedy třetí nejvyšší soutěže. Její účastníci ze Zlínského kraje se ale shodují, že vzhledem k současné situaci a vládním opatřením proti šíření koronaviru není možné, aby v tomto termínu začali hrát. Amatérští sportovci totiž dál nemůžou ani pořádně trénovat a fotbalisté z nižších soutěží mají individuální plány. Uherský Brod 17:32 6. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbal (ilustrační foto). | Foto: Fotobanka stock.xchng

„Nejvyšší zátěž máme ve středu a v sobotu, což je zamýšleno tak, abychom nějak nasimulovali to, jak se budou dohrávat zápasy z podzimu. Máme běh na tepy a individuálně posilovnu,“ popisuje současný trénink fotbalový obránce třetiligového Uherského Brodu Libor Nevařil.

Podobné to je v Otrokovicích, podle předsedy klubu Jana Ševčíka přichází hráči jednou týdně na kondiční testy.

„Trenér udělá kondiční kontrolu, změří časy, změří tloušťku pupku a podobně. Některé pochválí, některé zdrbe a jdou domů,“ popisuje Ševčík.

V Kroměříži se snaží víc využívat možnosti trénovat aspoň ve dvojicích, aby si fotbalisté udrželi kontakt s míčem.

„Zátěžové intervalové tréninky ve dvojicích se střelbou, s technikou, s kondicí. Je tam i hodně běžeckých věcí,“ přibližuje kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Odklad začátku soutěže znamená, že se nejspíš nestihne odehrát všech třicet čtyři kol. Podle Červenky v současné situaci není potřeba vymýšlet co nejspravedlnější systém, jak sezonu dohrát. Podstatné je hrát do nejzazšího možného termínu.

„Jestli to bude dvacet kol, osmnáct nebo pětadvacet, to je celkem jedno. Myslím, že ti kluci teď potřebují za každou cenu hrát a odehrát co nejvíc zápasů, protože za poslední rok jsme odehráli nějakých jedenáct zápasů,“ vysvětluje kroměřížský trenér.

Je taky pravděpodobné, že po opožděném startu jara budou třetiligové týmy některé týdny hrát kromě víkendu i ve středu. Podle uherskobrodského obránce Nevařila to bude výhoda pro B družstva prvoligových klubů, které soutěž hrají.

„Oni jsou v nějakém tréninkovém režimu. U nás většina chodí do práce, takže je to samozřejmě nevýhoda,“ říká Nevařil.

Zástupci všech zmiňovaných klubů se ale shodují na jedné pozitivní věci - vleklé komplikace spojené s šířením koronaviru zatím žádného fotbalistu od sportu neodradily a všichni hráči se na restart připravují.