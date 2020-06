Zbytek fotbalové sezony s důstojnější kulisou. Od pondělí smí na stadiony až pět tisíc lidí

Od pondělí 22. června bude moct na fotbalové stadiony přijít až 5000 lidí díky dalšímu uvolnění vládních opatření. Dosud je povolených maximálně 2500 osob včetně aktérů zápasů. Bude-li se epidemiologická situace vyvíjet dobře, od 1. září budou moct být sportovní stadiony a haly zaplněné z poloviny. Praha 10:27 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Sparty na pohárovém utkání proti Plzni. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Na čtvrteční vládní konferenci to oznámili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a epidemiolog Rastislav Maďar, vedoucí pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření.

Kvóta 2500 lidí je platná od tohoto pondělí. I po jejím dvojnásobném navýšení budou platit stejná pravidla jako dosud. Stadiony budou muset mít stavebně oddělené sektory s maximální kapacitou 1000 lidí a vlastním vstupem zvenčí. Mezi jednotlivými sektory bude zakázáno přecházet.

Diváci na tribunách budou nadále smět sedět jen v každé druhé řadě a od ostatních osob je bude muset oddělovat minimálně jedno prázdné sedadlo. Kapacitu sektorů je tak zatím možné naplnit maximálně z jedné čtvrtiny, od 1. září by to mohl být dvojnásobek a platilo by to například i pro hokejové arény.