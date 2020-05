Žádné povinné testování, ale hrozba karantény. Ministerstvo přiblížilo podmínky restartu ligy

Ministerstvo zdravotnictví nepožaduje po fotbalové lize pravidelné odběry hráčů na koronavirus. Šéf jeho expertního týmu Rastislav Maďar to řekl Radiožurnálu s tím, že testování zástupcům soutěže doporučil. Zároveň se podle něj může stát, že celý tým půjde kvůli nemoci covid-19 do karantény. Praha 19:56 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie slaví ligový titul | Foto: Michal Šula/Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Průběžné testování je na klubech. Doporučujeme to, ale přikazovat to nebudeme,“ řekl Radiožurnálu Rastislav Maďar. Pro kluby ale budou platit stejná pravidla jako pro všechny ostatní. Včetně možné karantény, která by byla během sezony pro klub vážnou komplikací.

„Kluby se nás ptaly, jakou záruku mají, že nějaký tým neskončí v karanténě. Řekli jsme jim, že absolutně žádnou. Samozřejmě se z logiky věci k nim musí přistupovat úplně stejně jako k ostatním občanům této země. Proběhne klasické epidemiologické šetření, a kdyby se ukázalo, že je někdo pozitivní, jeho blízké kontakty by na nějakou dobu v karanténě skončily,“ řekl Maďar.

A co tedy mohou kluby dělat, aby se karanténě vyhnuly?

„Například nemocnice mají určené týmy, které se vzájemně nepotkávají. Něco podobného lze aplikovat ve fotbalovém klubu ve smyslu, že máte minimálně dva hráče na jednu pozici a bylo by dobré, kdyby se potkávali co nejméně,“ vysvětlil Maďar.

„U epidemiologického šetření se zjišťuje, kdo je v blízkém a dlouhodobém kontaktu. Takže když máte dejme tomu dva záložníky na jedno místo, tak by bylo ideální, aby trénovali dál od sebe. Pokud to neudělají, budou riskovat, že jim vypadnou oba hráči na jednu pozici. Nikdy stoprocentně nevyloučíte riziko, ale dá se zredukovat,“ podotkl.

Podle Maďara zároveň není úplně vyloučené, že se na stadiony v dohledné době vrátí diváci. Alespoň tedy ve výrazně omezeném množství, a to v případě že by od 25. května mohlo být na jedné akci 500 lidí, jak avizoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Nicméně je potřeba počítat s tím, že jen samotné týmy a televizní štáby čítají přes sto osob. O to by se musel celkový počet lidí zredukovat. Myslím, že i samotné kluby vnímají tohle téma velmi citlivě - kdo a jak určí, kdo z fanoušků by se na stadion mohl dostat. Lze očekávat, že to bude obsazeno zástupci partnerů a sponzorů klubu. To si musí kluby vyřešit samy,“ vysvětlil Maďar.

