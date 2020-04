Schillerová pobouřila fotbalisty, kteří chtěli státní příspěvek. ‚Není na tom nic nemorálního,‘ reagují

Jezdí v krásných autech a často podle jejich oblečení poznáte, jaké trendy udávají módní domy v Paříži, New Yorku nebo Miláně. I takové fotbalisty v české soutěži najdete. Zdaleka ne všechny ale česká nejvyšší soutěž dokáže dobře uživit a zabezpečit. A tak jsou tu i hráči, kterým se jako OSVČ hodí žádat o příspěvek 25 tisíc od státu kvůli současnému stavu pandemie koronaviru. Praha 14:51 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutek v podání fotbalistů pražských Bohemians | Zdroj: Profimedia

I když už začínají s tréninkem ve skupinách, do práce fotbalisté stále tak úplně nechodí. Zápasy, za které jsou placeni především, nehrají. A projevuje se to i na jejich výplatě.

„Nevidím problém, když si hráč z Varnsdorfu, Hradce nebo z Bohemians, zažádá o příspěvek 25 tisíc korun. Na tom není podle mě nic nemorálního,“ naráží předseda Hráčské fotbalové unie Tomáš Pešír na výrok, kterým ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO okomentovala spuštění pětadvacetitisícového státního příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné.

„Nechám to na těch fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít říct. Myslím si, že by neměli,“ uvedla podle České televize Schillerová v Senátu.

Fotbalisti by prý o něj z morálních důvodů žádat neměli. Ne všude ale platí tak štědře jako ve Slavii, Spartě nebo Plzni. A navíc jinak opory a jinak začínající hráče.

Paušál a bonusy

„Někteří členové našeho A-týmu nepobírají ani průměrnou mzdu. My jsme navíc po dohodě s hráči přistoupili na snížení platů o 25 procent. Hráči teď nepobírají ani prémie za získané body a ne všichni jsou na tom tak dobře, aby se jich ta situace nedotkla,“ připomíná výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák další aspekty, proč radí fotbalistům, aby využili příspěvku pro OSVČ.

Smlouvy se vesměs skládají z měsíčního paušálu a bonusů za zápasy, které pak příjmy hráčů mohou i násobit. Jenže o ty teď fotbalisté přichází. Stejně jako procenta z jindy pevné části platů. Hodně klubů totiž plošně krátilo mzdy.

„Mně se tohle moc nelíbí. Mělo by to mít jasně daná pravidla od vedení ligy, aby bylo jasné, do kolika procent a na jakou dobu, to týmy mohou snížit. Myslím, že i některé týmy snížily platy na šest měsíců a to je až moc. Volali mi i jedinci, kterým se to nelíbí, ale není pro ně jednoduché,“ říká za hráčskou unii Tomáš Pešír.

Podle jeho zpráv se v pásmu průměrného republikového platu - okolo 34 tisíc měsíčně - pohybuje 80 procent fotbalistů z druhé ligy. V první je to přibližně pětina.