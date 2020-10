Poškodili nás v každém třetím utkání, kluby se bojí ozvat, říká předseda fotbalových Teplic

Bývalého místopředsedu Fotbalové asociace ČR Romana Berbra policie viní z ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy a také ze zpronevěry 850 tisíc korun. Kdo všechno má za současnou korupční aféru v českém fotbale nést odpovědnost? „Nejde mi o to dramaticky rozhodit celou organizaci, priorita je začít hrát,“ říká Pavel Šedlbauer, předseda představenstva prvoligových Teplic, který před pár dny vyzval výkonný výbor FAČR k rezignaci. Dvacet minut Radiožurnálu Teplice 20:22 23. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šedlbauer, předseda představenstva prvoligových Teplic | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Kdyby vedení Fotbalové asociace vyslyšelo vaši výzvu, máte představu, kdo by měl vést český fotbal?

Nemám. Skutečně by mělo dojít k mimořádné valné hromadě, ta by měla být zorganizována co nejrychleji po volbě předsedů okresů a krajů. V prvním vyjádření jsem samozřejmě říkal, že bych chtěl, aby to bylo co nejrychleji. Posléze jsem ale měl setkání s panem Řepkou, bývalým sekretářem, který mi vysvětlil ten mechanismus, a musím uznat, že má pravdu.

Tudíž myslím, že by bylo lepší udělat to tímto způsobem – že do konce roku by měly proběhnout okresní volby, potom krajské a bezprostředně poté by měla být mimořádná hromada. Byl bych rád, kdyby se celý tento proces maximálně urychlil. Aby došlo k dobrému signálu pro veřejnost, bylo by dobré, kdyby současný výkonný výbor tuto strategii potvrdil.

Nejde už vám tedy o to, aby okamžitě rezignovali?

Takhle jsem to nikdy nemyslel, i když to tak možná vyznělo. Nejde mi o to dramatickým způsobem rozhodit celou organizaci fotbalu. Prioritní je začít hrát. Nechtěl jsem žádné divoké změny, které by rozhodily celý systém.

Mluvil jste o strachu představitelů některých klubů a o tom, že si myslí, že kdyby se ozvali, mohla by je stihnout pomsta. Vy už řadu let pronášíte kritická slova na adresu vedení fotbalové asociace, pocítili jste jako FK Teplice nějakou mstu?

Mnohokrát jsem byl upozorněn, že při utkání bude naše mužstvo poškozeno, šlo o anonymní i neanonymní zprávy. Před deseti dny jsem si nechal udělat analýzu poškozování našeho mužstva. Neberte to tak, že se teď na mě fandové vrhnou, že omlouvám špatné výsledky Teplic. Ano, nejsem spokojen s výsledky, jaké náš klub má, ale to s tím nesouvisí.

Za minulou sezonu jsme došli k číslu, že jsme byli poškozeni ve 30 % utkání. Pokud by šlo o obecné pravidlo, myslím, že tady něco hodně nefunguje. Tohle by měl výkonný výbor brát na zřetel.

Jak je vůbec ovlivňování výsledků v českém fotbalu rozšířené?

Hovoří se o tom, že v nižších soutěžích jde o velkou část utkání.

