Další Čech v Premier League. Krejčí míří do Wolverhamptonu, Girona inkasuje 30 milionů eur
Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí po jediné sezoně v Gironě míří na hostování do Wolverhamptonu. Klub z Premier League bude mít opci na přestup. Na webu o tom informovala televize Sky Sports.
„Vlky“ by mělo hostování šestadvacetiletého stopera vyjít na šest milionů liber (170 milionů korun). Výše opce by se měla pohybovat kolem 20 milionů liber (568 milionů korun).
Krejčí přišel do Girony loni v červnu po úspěšném působení v pražské Spartě, kterou z pozice kapitána dovedl k dvěma mistrovským titulům za sebou a také k účasti v osmifinále Evropské ligy. S letenským týmem získal i dva domácí poháry.
Girona s ním loni v červnu podepsala smlouvu do roku 2029 a zaplatila za něj podle neoficiálních informací 12 milionů eur (tehdy téměř 297 milionů korun).
V úvodní sezoně svého prvního zahraničního angažmá odehrál Krejčí za katalánský celek 36 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly.
Týmu se nepodařilo navázat na ročník 2023/24, v němž obsadil ve španělské lize senzační třetí místo za giganty Realem Madrid a Barcelonou, a skončil šestnáctý bod a dvě pozice nad pásmem sestupu.
S Gironou se Krejčí poprvé v klubové historii představil v Lize mistrů, v hlavní fázi soutěže ale jen jednou zvítězila a sedmkrát prohrála. Šestnácté místo obsadil i Wolverhampton v minulém ročníku anglické ligy.
Odchovanec brněnské Zbrojovky bude čtvrtým Čechem v Premier League po záložníkovi Tomáši Součkovi z West Hamu a brankářích Antonínu Kinském z Tottenhamu s Václavem Hladkým z Burnley. Ve Španělsku po jeho odchodu zůstane jen gólman Jiří Letáček v Getafe.