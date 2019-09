Šest kubánských fotbalistů po zápase v Kanadě emigrovalo, utekl i kapitán Santa Cruz

Kubánci v sobotu utrpěli v Torontu od domácího mužstva debakl 0:6.

Do vlasti se rozhodl nevrátit například i Andy Baquero, jenž stejně jako Santa Cruz hrál za Kubu na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2013.

Podle agentury AFP využilo za posledních 17 let turnaje k zahraničí k útěku z „Ostrova svobody“ dohromady 44 fotbalistů, z toho čtyři během letošního červnového Zlatého poháru v USA.