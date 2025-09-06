Sebevědomí má v sobě, chválil Eduarda za penaltovou situaci kouč reprezentace do 21 let Bílek
Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy vítězně. V Uherském Hradišti porazili Skotsko 2:0. O vítězství rozhodli domácí ve druhém poločase z nařízeného pokutového kopu, který nechal rozhodčí hned dvakrát opakovat.
„Nezažil jsem to. Rozhodčí s námi komunikoval, že gólman přešel čáru dřív,“ říká k opakovaným pokutovým kopům záložník Ondřej Kričfaluši.
Poslechněte si, jak viděli první utkání kvalifikace mistrovství Evropy do 21 let Ondřej Kričfaluši a trenér Michal Bílek
On ani útočník Matyáš Vojta při penaltách neuspěli, v obou případech ale skotský brankář Ruairidh Adams předčasně opustil brankovou čáru, a tak se pokutový kop opakoval. Třetí penaltový pokus proměnil útočník Yannick Eduardo, který tak při svém prvním startu za „jednadvacítku“ vstřelil premiérovou branku.
„Určení hráči byli, ale pak to tam docela mizelo. Yannick má takovou nečeskou mentalitu, dá se říct, takže jsme mu to nechali, i když je vlastně nejmladší. Ale věřili jsme mu, že napotřetí už to dá. Věřil si a my jsme mu tu důvěru dali,“ popsal rozhodování Kričfaluši.
„Viděl jsem Yannicka kopat penaltu v přípravě a kopal ji úplně s přehledem, počkal si na gólmana, to sebevědomí má v sobě. Je to hráč, který má opravdu vynikající zakončení,“ doplnil Kričfalušiho trenér Michal Bílek.
Při své premiéře u reprezentace do 21 let ale kromě neproměněných penalt viděl i další rezervy.
„Mužstvo ještě takhle pohromadě nebylo, takže souhra chvílemi logicky vázla, což je pochopitelné. Věřím tomu, že dalšími utkáními, jak budeme spolu a odehrajeme těžké zápasy, tak i ta hra ve fázích, kdy nebyla úplně dobrá - nedrželi jsme balon, jak jsme chtěli - bude lepší. Ale hráčům patří velký dík, protože to odmakali, hráli zodpovědně a s velkým srdcem,“ těšilo trenéra Bílka nasazení jeho svěřenců.
Další utkání čeká fotbalovou reprezentaci do 21 let v úterý na Gibraltaru.