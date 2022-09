Fotbalisté do 21 let remizovali v domácí odvetě baráže s Islandem 0:0 a díky úvodní výhře postoupili na Euro

Odveta play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Českých Budějovicích:

Česko - Island 0:0

Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Dahl (všichni Dán.). ŽK: Kozák, Sejk, Valenta, Souček, Žambůrek, Hranáč - Thorhallsson, Bjarkason. ČK: 90.+5 Fridriksson (Island). Diváci: 5721. První zápas: 2:1, postoupilo Česko.

Sestavy:

ČR: Kovář - Gabriel, Vitík, Hranáč, Jurásek - Žambůrek, Červ - Kozák (58. Daněk), Valenta (90. Souček), Ševčík (58. Kaloč) - Sejk (74. Fila). Trenér: Suchopárek.

Island: Valdimarsson - Ómarsson (72. Bjarkason), Ólafsson, Thorkelsson, Fridriksson - Baldursson, Thordarson (80. Ulfarsson), K. Hlynsson - Óskarsson, Willumsson (90. Mikaelsson), Thorhallsson (72. Tómasson). Trenér: Jónasson.