Jen bránit v bloku by byla naše smrt, varuje Šilhavý před Belgií. Na hrot útoku možná nasadí Vydru

Pokud by čeští fotbalisté v nedělním utkání kvalifikace mistrovství světa v Belgii jen bránili, byla by to podle trenéra Jaroslava Šilhavého jejich smrt. Devětapadesátiletý kouč věří, že jeho svěřenci dokážou výkonem navázat na remízu 1:1 z březnového vzájemného duelu v Edenu. Je mu jasné, že v případě porážky reprezentace ztratí naději na první místo ve skupině a přímý postup na šampionát v příštím roce. Brusel 14:18 5. září 2021

Jaroslav Šilhavý | Zdroj: Reuters

„Nemůžeme se určitě uchýlit k defenzivě. Kdybychom bránili v bloku na 30 metrech, byla by to naše smrt. Ani nám to není vlastní. Chceme hrát dopředu, napadat. Soupeř je hodně silný, ale viděli jsme v Praze, že jsme to zvládali. Byli jsme nepříjemní a dostávali soupeře do úzkých. Donutili jsme ho občas pokazit. To je cesta, ta aktivita, týmové pojetí. Tím jsme se prezentovali na Euru,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci po čtyřech zápasech kvalifikace ztrácejí z druhého místa na Belgii tři body. Přímo na šampionát do Kataru postoupí pouze vítězové skupin.

„Co je dobrý výsledek? Ten nejlepší je vždy vítězství. Víme dobře, že kdybychom tady zítra prohráli, první místo je pryč. Je to natolik silný tým, že bychom ho těžko doháněli,“ uvedl Šilhavý.

„Ale nechci mluvit jen o výhře, chceme zahrát dobrý fotbal. Čeká nás první tým v žebříčku FIFA, máme k němu respekt. Naše mužstvo ale bude chtít také ukázat, že umíme hrát fotbal a i takového soupeře bychom mohli třeba porazit,“ poznamenal Šilhavý.

Belgičanům schází klíčový záložník Kevin De Bruyne. „Když se člověk koukne na jejich nominaci, která čítá přes 30 hráčů, je to hvězda vedle hvězdy. Samozřejmě De Bruyne, který tu není, je asi ta největší. Nicméně Eden Hazard, který určitě nastoupí, je taky špičkový hráč. Myslím, že jejich hra bude pořád podobná, hrají tak dlouho. Jedině mimořádný výkon s individuálními výkony nás dovede k dobrému výsledku,“ uvedl Šilhavý.

Zvažuje, že do útoku tentokrát postaví Matěje Vydru. „Vzhledem k zápasu a průběhu by se asi typologicky hráč jako Matěj hodil a třeba se bude hodit. Nechci předjímat, ale má velmi dobré rychlostní schopnosti,“ dodal Šilhavý.

Utkání Belgie - Česko začne ve 20.45 a server iROZHLAS.cz z něj nabídne online reportáž. Přímý přenos odvysílá stanice Radiožurnál Sport.