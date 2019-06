Češi díky dvěma gólům Schicka otočili zápas proti Bulharsku a mají první vítězství v kvalifikaci

Češi nezačali vůbec dobře a už na začátku třetí minuty zaskočil letenský stadion Ismail Isa, který si naběhl do vápna na centr z pravé strany a hlavou nedal Tomáši Vaclíkovi šanci. Inkasovaný góly ale jako by domácím tým probudil a postupně si vypracovával herní převahu.

V 19. minutě už se mohli Češi radovat z vyrovnání, když se Jakub Jankto ve vápně šikovně zbavil bránícího Bulhara, dostal míč k Patriku Schickovi a ten pak prostřelil padajícího brankáře.

Na Letné mohlo být i veseleji, jenže další Schickova šance skončila na břevně a nejaly se ani dva dobré pokusy Jankta, velká šance Alexe Krále po rohovém kopu nebo zakončení Pavla Kadeřábka.

Krátce po přestávce už šli šli domácí zaslouženě do vedení a opět se o to zasloužil Schick. Tentokrát si útočník AS Řím naběhl na kolmici Davida Pavelky, zasekl si míč kolem nedůrazného obránce a v pádu překonal bulharského gólmana.

Důležitý vedoucí gól Čechy uklidnil, přesto svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nepřestávali útočit. Jenže celý druhý poločas se proměnil ve festival zahozených šancí a když Schick míč do sítě dostal, bylo to z ofsajdového postavení.

Česká reprezentace tak doma porazila Bulharsko 2:1 a připsala si první body do tabulky kvalifikační skupiny A. V dalším zápase vyzvou Češi v pondělí Černou Horu, která v pátek remizovala 1:1 s Kosovem.

Utkání skupiny A kvalifikace fotbalového mistrovství Evropy 2020 v Praze:

ČR - Bulharsko 2:1 (1:1)

Branky: 19. a 50. Schick - 3. Isa. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Kóbor (všichni Maď.). ŽK: Kadeřábek, Pavelka - Malinov, Dimitrov, Isa. Diváci: 13.482.