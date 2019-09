Čeští fotbalisté i druhé venkovní utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2020 prohráli. Národní tým v Prištině podlehl Kosovu 1:2 a v tabulce skupiny A přišel o o druhé místo, které jako poslední zajišťuje přímý postup na šampionát. Jediný gól českého týmu dal útočník Patrik Schick, se kterým po utkání mluvil reportér Lukáš Michalík. Priština 20:01 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick během zápasu proti Kosovu. | Foto: Florion Goga | Zdroj: Reuters

Jak velká je to komplikace směrem k vývoji ve skupině?

Určitě je to komplikace, protože tenhle zápas jsme měli rozhodně vyhrát, ale Kosovo bylo hodně nepříjemný soupeř. Bohužel z těch šancí, které měli, dali dva góly. Do dalšího vývoje skupiny je to samozřejmě komplikace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Gól je samozřejmě hezký, ale tahle porážka mě fakt štve, říká Schick po zápase v Kosovu

Byla podle vás ten klíčový faktor právě produktivita?

Myslím, že asi jo. Úplně si nevybavuju, že by Kosovo mělo nějakou úplně loženku, ale z těch situací, co měli, vytěžili maximum. My jsme naopak z našich šancí mohli vytěžit víc. Ale celkově ta hra dneska nebyla dobrá a dopředu jsme vlastně ničím nepřekvapili. Byli jsme strašně čitelní, nebyl tam žádný moment překvapení.

Zápas rozhodla standardní situace, kterou Kosovo rozehrálo tak, jak jste asi nečekali. Co se tam stalo?

Já byl v té době na lavičce a úplně dobře jsem to neviděl. Až pak v opakovačce. Na signály jsme byli samozřejmě připravení, ale nezachytili jsme ten náběh dobře a takový gól je opravdu laciný.

Znovu jste ukázal, že vám to v posledních zápasech v reprezentaci střílí. Aspoň nějaké pozitivum před dalším zápasem?

Gól je samozřejmě hezký, ale tahle porážka mě fakt štve, je hodně laciná. Kdyby to skončilo 2:2, tak dobré, remíza, stane se. Ale tahle prohra fakt mrzí.

Co jste říkal na kulisu?

Mně se to líbilo, i když pro nás byla taková negativní a pískali na nás. To k fotbalu patří, mně se to líbilo. Co se týče atmosféry, ta byla hezká.