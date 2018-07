Nepovedený vstup do předkola. Fotbalová Sparta prohrála se Suboticou 0:2

Fotbalová Sparta má blízko k tomu, aby ve druhé sezoně za sebou nehrála evropské poháry. Ve čtvrtečním úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy totiž sparťané po špatném výkonu prohráli v Srbsku se Spartakem Subotica 0:2. V domácí odvetě, která je na programu za týden, tak má nejúspěšnější český klub co dohánět. Novi Sad 22:38 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní sparťané. | Foto: Darko Vojinovic | Zdroj: AP

Byl to podobný příběh jako ve většině minulé sezony. Sparťané působili nesehraně, nerozuměli si, kupili chyby. Těžko se dostávali do zajímavých situací na útočné polovině a když už se to podařilo, přišel obvykle nepřesný centr nebo zablokovaná střela. Naopak Spartak hrál jednoduše a jeho hráči si věřili.

Domácí poprvé udeřili už v 8. minutě po standardní situaci, kdy centrovaný míč propadl až na zadní tyč přímo k Nemanju Čalasanovi, který zblízka poslal svůj tým do vedení. Hosté se pak snažili tlačit dopředu, ale pořádnou šanci si nevytvořili. Naopak domácí hrozili z rychlých protiútoků, ale naštěstí pro Spartu ani oni další gól nepřidali.

Zpočátku první půle se podobný obrázek opakoval, až v 58. minutě přišla druhá pohroma pro Spartu. Ognjen Djurićin vnikl do vápna, narazil si s Šimurou a odrazem o tyč poslal míč do sítě. Hned vzápětí se konečně mohli dostat do zápasu i sparťané, jenže Tetteh sám před brankou soupeře zaškobrtl a přestřelil.

Pak mohla přidat třetí gól Subotica, to by ale Glavčićova přízemní střela musela být o něco přesnější. O zakončení nůžkami se o chvilku později pokusil Šural, jenže mu nevyšlo dokonale. Hra pokračovala a po Stanciově průniku byl Šural v další šanci, ale na spoluhráčovu přihrávku těsně nedosáhl.

Ani pak hosté gól nedali a naopak mohli být rádi, že ještě potřetí neinkasovali. Utkání tak nakonec skončilo z pohledu Sparty 0:2. Letenskému klubu tak hrozí, že stejně jako v roce 2013 skončí už ve druhém předkole Evropské ligy. Tehdy vypadl se švédským Hackenem. Loni zase Sparta ve třetím předkole nestačila na Crvenu Zvezdu Bělehrad.

Šanci ještě zabojovat o postup mají sparťané za týden, kdy je na programu odveta na Letné.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy:

Spartak Subotica - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 8. Čalasan, 57. Djuričin. Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Siejka (všichni Pol.). ŽK: Jočič, Djuričin, Šimura - Frýdek, Šural.