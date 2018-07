Ve slávistických kulisách. Sparta nastoupí proti Subotici na stadionu klubu s vazbami na rivala

Červená a bílá všude, kam se podíváte. Možná to fotbalisté Sparty ani nevnímají, ale do kvalifikace Evropské ligy vstoupí proti srbské Subotici na stadionu v Novém Sadu, kterému vládnou barvy letitých sparťanských rivalů - slávistů. A ne náhodou. Domácí Vojvodinu a Slavii pojí společná historie. Novi Sad 16:05 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion v Novém Sadu. | Foto: Jan Suchan | Zdroj: Český rozhlas

PR manažera Vojvodiny Miloše Subotina otázka reportéra Radiožurnálu zaskočila. Ne, opravdu na stadionu nemají nic, co by připomínalo roli Slavie v začátcích srbského klubu, ale po plánované rekonstrukci by se podle něj mohla objevit alespoň nějaká pamětní deska.

Zakladatelé Vojvodiny Novi Sad totiž studovali v Praze a od slávistů dostali v roce 1919 fotbalové vybavení i sešívané dresy, které si nechali dodnes. Také dnešní příznivci si proto Slavie váží, jak vysvětluje za pomoci svého kamaráda Stefan Mačkić, člen fanouškovské skupiny Firma 1989.

Ale dnes už to prý není, co bývalo. Může za to prý i přátelství slávistů s příznivci chorvatského Hajduku Split, který v Novém Sadu nemají v lásce.

Podle PR manažera Miloše Subotina tohle není žádné velké téma. Přiznává sice, že Vojvodina se Slavií teď vlastně žádné kontakty neudržuje, ale podle něj za to můžou i časté změny ve vedení jeho klubu. Kvůli nim prý padnul i nápad uspořádat v roce 2014 přátelské utkání ke stoletému výročí týmu z Nového Sadu.

Ve čtvrtek sice Novi Sad bude hostit pražský klub, ale bude to Sparta a domácím týmem bude Spartak Subotica, který nemůže hrát na svém stadionu, a tak hraje novosadském azylu. Výkop utkání je na programu ve 20.45.

