Češi jsou favority, Kosovo spoléhá na fanoušky. Fotbalový stadion v Prištině byl vyprodaný za dvě hodiny

„S hráči jsem hodně mluvil o psychice. Bude strašně důležité, s jak nastavenou hlavou do zápasu půjdeme, nebude to jen o taktice. Musíme hrát jako blázni a ukázat vášeň. Budeme mít v hledišti 13 tisíc fanoušků a je potřeba využít na maximum jejich podporu. Myslím, že psychika bude nejdůležitější faktorem,“ řekl na tiskové konferenci Challandes.

Kosované, kteří po vyhlášení nezávislosti v roce 2008 hrají oficiální mezistátní zápasy teprve přes pět let, ztrácejí z třetího místa ve skupině na sobotního soupeře bod. V případě výhry by poskočili na postupovou druhou příčku.

„Češi jsou favoritem, to si nebudeme nic nalhávat. Chybí nám řada hráčů, což je pro naši reprezentaci obzvlášť bolavé. Můžeme naříkat, bědovat, nebo se snažit najít řešení. Musíme je nahradit týmovým pojetím a na český tým něco vymyslet,“ uvedl 68letý švýcarský kouč Kosova.

„Víme, že jsme hodně oslabeni, ale nesmíme si to pouštět do hlavy. Za každé situace musíme myslet na to, abychom získali tři body. Je důležité vstřelit první gól. Víme, že Česká republika je silný tým a favorit. Ale dlouho jsme její hru studovali a našli tam slabiny,“ dodal obránce Mërgim Vojvoda.

‚Zápas v Kosovu není klíčový‘

I když půjde o přímý souboj o průběžné druhé místo ve skupině, kapitán české fotbalové reprezentace Marek Suchý nepovažuje sobotní zápas v Kosovu za klíčový v boji o postup na mistrovství Evropy, protože bude odehrána teprve polovina kvalifikace. Balkánský soupeř podle něj hraje hezký fotbal a souboj s ním bude pro národní tým velkou prověrkou.

„Nechci snižovat důležitost utkání, ale pro nás je to prostě další zápas v kvalifikaci. Chceme navázat na červnový domácí vítězný dvojzápas. Cesta kvalifikací je ještě dlouhá, musíme se soustředit vyloženě na konkrétní zápas, který chceme zvládnout a vyhrát. Musíme do něj dát všechny síly. Jaká ta důležitost bude, se ukáže v budoucnu,“ řekl Suchý na tiskové konferenci v Prištině.

Český tým nastoupí proti soupeři, který téměř dva roky a 14 utkání neprohrál. „Myslím, že ta série hovoří za vše. Ukazuje, že fotbal šel tady za poslední roky hodně nahoru. Já jako hráč, který prošel švýcarskou ligou, jsem tam několik kosovských hráčů poznal,“ uvedl Suchý, který v létě zamířil z Basileje do německého Augsburgu.

„Je to tým, který hraje hezký fotbal. Mají šikovné hráče do ofenzivy a kopat umějí. Dali dohromady velice slušný mančaft a bude to velmi dobrá prověrka pro nás," dodal jednatřicetiletý stoper.

Poslední dva zápasy v červnu odehrála jím vedená obrana ve stejném složení a defenziva fungovala slušně. „Osobně jsem z toho měl dobrý dojem jako všichni v týmu. Byli jsme rádi, že nám to vyšlo. Pořád se v průběhu kvalifikace nějak vyvíjíme. Věřím, že na to navážeme i tady v Kosovu. Chceme vycházet z toho, co nám přineslo úspěch v červnových zápasech – každý makal pro tým, součinnost na hřišti byla vidět a nebylo to jen o obranné čtyřce,“ dodal Suchý.