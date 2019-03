‚Lidé se mě ptají, jestli má stále dlouhé vlasy.‘ Zjišťují v Anglii od Matěje Vydry vzhled Karla Poborského

Čeští fotbalisté se vydali do Anglie k prvnímu zápasu evropské kvalifikace. V zemi, kde nejpopulárnější hru světa vymysleli, se někteří z nich mohou cítit jako doma. I když to hlavně platí o bývalých reprezentantech. Londýn 1:45 22. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalista Karel Poborský byl v rámci ankety Fotbalista roku 2018 uveden do síně slávy | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Českou stopu v Anglii začali jako první výrazněji prošlapávat gólmani. Možná si ještě pamatujete na to, jak někteří reportéři při čtení výsledků říkávali Stejskalův Queens Park Rangers či Mikloškův West Ham United.

Bylo to na začátku devadesátých let, krátce po pádu komunistického režimu a také po světovém šampionátu v Itálii, na kterém Československo dosáhlo na čtvrtfinále. Mezinárodní úspěchy na velkých akcích měly pokaždé velký vliv na přestupy fotbalistů. I díky stříbrnému EURU 1996 právě v Anglii získal záložník Karel Poborský angažmá ve slavném Manchesteru United.

„Lidé se mě ptají, jestli má stále ty dlouhé vlasy,“ popisuje Matěj Vydra. Karel Poborský byl v Manchesteru jen dvě sezony, ale lidé v Anglii si ho i díky dlouhým vlasům pamatují podobně jako ty největší české hvězdy Tomáše Rosického a Petra Čecha, říká na srazu současné reprezentace útočník Burnley Matěj Vydra.

„Mně všichni říkají, že největší stopu udělal Petr Čech, Tomáš Rosický za Arsenal a pokaždé si pamatují dlouhovlasého Karla Poborského. Vždycky bylo těžké se prosadit do top klubů, ale nic není nemožné,“ myslí si Vydra.

Zatímco teď působí v různých soutěžích v Anglii necelé dvě desítky českých fotbalistů, a jen dva v nejvyšší Premier League, zástupci generace před ním byli mnohem úspěšnější. Vždyť třeba Milan Baroš a Vladimír Šmicer získali před 14 lety s Liverpoolem titul v Lize mistrů a ve finálovém zápase hráli oba důležitou roli.

Titul v Lize mistrů získal i Petr Čech, nejslavnější český fotbalista v Anglii. V dresech Chelsea a Arsenalu vytvořil rekord v počtu zápasů bez obdržené branky, a už jako bývalý reprezentant bude zvědavý na páteční kvalifikační duel: „Oni budou vstupovat do zápasu jako obrovský favorit a budou chtít potvrdit formu z mistrovství světa. Očekávám zajímavé utkání, a takto na začátek kvalifikace může být i překvapení.“

A pokud by se Čechům povedlo překvapit, stali by se v zemi semifinalistů posledního světového šampionátu zase o něco známějšími. „Já doufám, abychom udělali výsledek a mohl jsem je tak potom strašně dlouho popichovat,“ přál by si Matěj Vydra, útočník anglického Burnley.

Zápase budeme vysílat od 20:45 na Radiožurnálu v přímém přenosu, či si budete moci přečíst psaný online přenos na webu iRozhlas.cz