Škoda neproměněných šancí, v závěru jsme mohli rozhodnout, lituje fotbalista Douděra remízy v Polsku

Albánie je podruhé v historii na Euru, Poláci už přes kvalifikaci postoupit nemůžou a českým fotbalistům stačí k účasti na mistrovství Evropy i bod z pondělního duelu s Moldavany. Takové je shrnutí remízových výsledků 1:1 z kvalifikačních zápasů Polsko-Česko a Moldavsko-Albánie. Druhý duel se hrál večer dřív, takže Češi před výkopem věděli, že pokud by vyhráli, mohli slavit postup na šampionát už ve Varšavě. Varšava 8:45 18. listopadu 2023

„Bylo by příjemnější, kdybychom už měli postup jistý, ale dejme tomu, že jsme vyřadili Polsko ze hry,“ hledal trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý pozitiva na remíze 1:1 ve Varšavě.

Poláci už z evropské kvalifikace na Euro postoupit nemůžou, Češi ale jistotu také ještě nemají, což mrzelo křídelníka Davida Douděru. „Těžko se mi to hodnotí, protože šance tam byly i ke konci zápasu, kdy jsme to mohli rozhodnout. Zároveň Polsko ukázalo nesmírnou kvalitu na jejich krásném domácím stadionu,“ říkal Douděra.

Zahozená šance

Češi na polském národním stadionu prohrávali po gólu záložníka Piotrowského, krátce po změně stran ale srovnal kapitán Tomáš Souček. O vítězství mohl rozhodnout David Douděra střelou ze střední vzdálenosti, která skončila těsně vedle polské branky. „Mám jiné pocity než kluci, kteří říkali, že to letělo tak metr vedle. Já byl už připravený vyběhnout někam nahoru na stadion a slavit,“ představoval si chvilky radosti Douděra.

Ten je ze Slavie zvyklý nastupovat na pravém kraji hřišti, v Polsku z něj ale trenér Jaroslav Šilhavý udělal levého záložníka. „I s ohledem, že David Jurásek nebyl po zranění úplně ve formě, tak jsme se rozhodli pro Davida Douděru. I když to hrál nezvykle přes nohu, tak bylo vidět, že mu to nedělalo žádný problém. Naopak patřil mezi nejlepší hráče a mohl zápas rozhodnout. S jeho výkonem panuje velká spokojenost,“ říkal český kouč.

„Trenéři mi volali už před srazem, že taková varianta existuje. Říkali mi, že pokud by to nastalo, ať jsem na to připravený. Samozřejmě hráč ještě den před zápasem neví. Byla to jedna z variant na kterou mě trenéři upozorňovali a nakonec na ní došlo,“ navázal na reprezentačního kouče David Douděra.

Čeští fotbalisté se po remíze 1:1 v Polsku přiblížili k postupu na evropský šampionát. Stvrdit ho musí v pondělí v Olomouci proti Moldavsku, se kterým nesmí prohrát.