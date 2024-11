Česká jednadvacítka neporazila Belgii už devět let. ‚Je to pro nás velká motivace,‘ říká záložník Vydra

České fotbalisty do 21 let čeká jeden z nejdůležitějších zápasů v jejich dosavadních kariérách. Mládežnický národní tým totiž v Belgii rozehraje úvodní část dvojzápasu o postup na evropský šampionát. V přímém souboji o účast na velkém turnaji se český fotbal s tím belgickým potkává po 23 letech, a vzpomínky to moc příjemné nejsou. Lovaň (Belgie) 15:49 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let, zleva Filip Prebsl, Lukáš Horníček a Jaroslav Harušťák | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Věkově starší čtenáři si na chladný listopadový večer na Letné možná budou pamatovat. Vzpomenou si například na švédského sudího Anderse Friska, který Čechům vyloučil dva hráče a zároveň odpískal penaltu, ze které Belgie stvrdila svůj postup na mistrovství světa 2002.

„Před zápasem jsem říkal, že bude skvělé, když rozhodčí neudělá chyby a myslím, že dneska ty chyby udělal,“ říkal v roce 2001 záložník Vladimír Šmicer.

Belgie se od té doby dostala na fotbalové výsluní a Češi je, buď jako A-tým, nebo jednadvacítka, porazili v soutěžním zápase jen jednou. Lvíčata před devíti lety vyhrála 1:0.

„I vzhledem k těmhle věcem je to pro nás určitě velká motivace a věřím, že je po tak dlouhé době můžeme zase porazit,“ touží záložník současného výběru do 21 let Patrik Vydra navázat na úspěch z roku 2015.

Motivaci Čechům zvyšuje i to, že v této věkové kategorii odehraje současný výběr poslední dvě utkání. A někteří z hráčů už možná reprezentační dres nikdy znovu neobléknou.

„Chceme vyhrát. Třeba za mě by bylo úplně ideální si do Hradce přivézt výhru 1:0,“ dodává útočník Václav Sejk své přání na ideální výsledek večerního utkání.

Snu českého kapitána nahrává i to, že Belgičanům chybí hned 16 hráčů. Část je zraněná a část je v nominaci A-mužstva, které Belgie jednoznačně upřednostňuje. Týká se to třeba vycházející útočné hvězdy Samuela Mbanguly z Juventusu Turín, obránce Sportingu Lisabon Zena Debasta nebo už slavného křídelníka Manchesteru City Jeremyho Dokua.

„Já ten počet úplně nevěděl, ale jestli je to takové, tak je to samozřejmě velké číslo. Nebude to nic lehkého, že nemají šestnáct hráčů, neznamená, že by tam bylo šestnáct špatných hráčů. Může nám to trochu pomoct,“ myslí si záložník české reprezentační jednadvacítky Adam Karabec.

Úvodní barážový zápas mezi Belgií a Českem začne v Lovani ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.