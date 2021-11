Češi si jako soupeře do play-off o mistrovství světa přejí Skotsko či Wales. Vaclík se chce vyhnout Itálii

Přímý postup na mistrovství světa čeští fotbalisté v kvalifikaci nevybojovali a nevešli se ani mezi nasazené týmy pro březnovou baráži, když ve skupině skončili až třetí za Belgií a Walesem. Naději na druhou účast na světovém šampionátu v historii samostatné republiky tak národnímu týmu zajistilo loňské prvenství ve skupině posledního ročníku Ligy národů. Praha 9:03 17. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík | Foto: CARL RECINE | Zdroj: Reuters

„Cíl pro kvalifikaci byl barážové umístění a díky naším výkonům v Lize národů jsme si ho uhráli. Bereme to tak, že jsme splnili. Mohli a chtěli jsme pomýšlet na víc, ale bereme to jako splněnou práci,“ prohlásil asistent trenéra Jiří Chytrý, který v závěru kvalifikace mistrovství světa vedl fotbalovou reprezentaci místo koronavirem nakaženého kouče Jaroslava Šilhavého.

Při losu semifinále play-off budou čeští fotbalisté mezi nenasazenými týmy.

Reprezentační brankář Tomáš Vaclík má jasno v tom, který soupeř by byl nejméně příjemný: „Logicky by se člověk nejraději vyhnul Itálii, zažili jsme, jaké to bylo před Eurem, navíc jsou to úřadující mistři Evropy. To by bylo hodně složité.“

V březnové baráži hrozí českým fotbalistům ještě Portugalsko, Rusko, Skotsko, Švédsko nebo Wales, se kterým se už národní tým utkal v kvalifikaci.

„Představovali jsme si snadnější soupeře, na druhou stranu jde ale o mistrovství světa. Kdybychom se tam dostali, tak bychom takové týmy určitě potkávali, takže je to výzva,“ tvrdí reprezentační obránce Jakub Brabec.

„Skotsko i Wales jsou pro nás přijatelnější soupeři než Itálie a Portugalsko. Skotsko jsme si vlastně vyzkoušeli i před jejich fanoušky na Euru,“ připomenul Brabec červnovou výhru 2:0 v Glasgow.

Reprízu souboje se Skotskem nebo Walesem by si přál i asistent trenéra Chytrý.

„Máme s nimi zkušenost, i tu pozitivní. Máme o nich informace, příprava by byla snazší. Kluci si na to šáhli a v těch zápasech se přesvědčili, že na to mají. Mohlo by to hrát psychologickou roli a pomoct,“ řekl.

Ať už los ve švýcarském Curychu v pátek 26. listopadu přisoudí českému týmu jakéhokoliv soupeře, je jasné, že hrát se bude na hřišti nasazeného týmu. K zajištění účasti na šampionátu v Kataru by pak museli zvládnout ještě finále play-off.

Týmy v play-off kvalifikace na MS Nasazené: Portugalsko Skotsko Itálie Rusko Švédsko Wales Nenasazené: Polsko Severní Makedonie Turecko Ukrajina Rakousko Česká republika (nasazený tým hraje zápas na domácím stadionu)