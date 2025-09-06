Nevím, jestli jsem řval víc já, nebo on. Nádherný pocit, smál se Červ po oslavě gólu s Douděrou
Čeští fotbalisté zvítězili v Černé Hoře 2:0 a po pěti kvalifikačních zápasech se dál drží ve hře o přímý postup na mistrovství světa. Češi si mohli oddechnout až v samotném závěru nastavení, když přidal pojistku Václav Černý. Předtím od třetí minuty drželi ten nejtěsnější možný náskok po parádní ráně Lukáše Červa.
„Věřil jsem si, že to trefím. Bylo to docela vysoko, ale zaplaťpánbůh, jak jsem to trefil. Krása,“ popisoval Lukáš Červ svůj druhý gól v seniorské reprezentaci.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, jak záložník Lukáš Červ a trenér Ivan Hašek hodnotí zápas české fotbalové reprezentace v Černé Hoře
Trefu zpoza vápna do horního rohu černohorské branky oslavil plzeňský záložník jako první se slávistou Davidem Douděrou, svým bratrancem.
„V kabině jsme se smáli, že nevíme, jestli jsem řval víc já, nebo on. Řvali jsme tam na sebe, koukali jsme si z očí do očí. Měl jsem v hledišti rodiče, nádherný pocit,“ řekl o oslavě branky záložník Plzně.
Hlavní úlohou Červa na hřišti není střílení gólů v Podgorici měl i jeden speciální úkol, hlídat největší hvězdu Černé Hory kapitána Stevana Jovetiče.
„Jovetič se posunul hodně nahoru, takže jsme museli trošičku dát dolní pozice. Byl připravený i osobně Jovetiče bránit, ale to, jak byli postavení soupeři, tak vycházel ze zálohy. Odehrál velmi dobrý zápas,“ chválil záložníka trenér Ivan Hašek.
„Lukáše Červa jsem nepostavil v jednom z deseti zápasů a ten jsme prohráli. Je v něm energie. Je v něm něco, co nás dostává do stavu, že jsme v emocích,“ popisuje Červův vliv na tým reprezentační kouč.
Čeští fotbalisté zvítězili v Černé hoře 2:0. Reprezentace vyhrála čtvrtý z pěti kvalifikačních duelů
Číst článek
Po Červově brzké brance měli Češi další šance, útočník Patrik Schick hlavičkoval těsně vedle a záložník Pavel Šulc trefil břevno. Od dvacáté minuty se ale hra vyrovnala.
„Říkal jsem si to po dvacáté minutě, kdy měli sérii rohů, kde nějaké závary byly. Ale to je fotbal, jednou člověk tlačí, jednou je zatlačený. Zatlačili nás, ale my jsme to jako celý tým uskákali. A o to je to sladší, že jsme to nakonec dali na 2:0 a vyhráli jsme,“ doplňuje Červ.
V pondělí čeká národní tým přípravné utkání, kdy v Hradci Králové přivítá Saúdskou Arábii. Příštím soupeřem reprezentace v boji o postup na mistrovství světa bude v říjnu Chorvatsko, které je po výhře na Faerských ostrovech 1:0 o tři body druhé za Českem.
Má ale dva zápasy k dobru. Přímo na šampionát postoupí jen vítěz skupiny, druhý tým čeká baráž.